Păunul de pe Casa Romulus Nikolin din Piața Plevnei se întoarce. Proiect de restaurare marca Heritage of Timișoara

Una dintre cele mai simbolice decorațiuni ale patrimoniului Timișoarei va fi completă, din nou, după ani la rând în care a fost neglijată, au anunțat cei de la Heritage of Timișoara.

Este vorba de păunul de pe Casa Romulus Nikolin din piața Plevnei. Deasupra unei ferestre se află arborele vieții (simbolul nemuririi), înconjurat de doi păuni (simbolul infinitului și al măiestriei). De pe fațada clădirii, unui păun i-au dispărut capul și un picior.

Extrapolând simbolistica acestei decorații de pe fațada Casei Romulus Nikolin, cei de la Heritage of Timișoara au concluzionat că este cea mai sinceră reprezentare a stării de conservare a patrimoniului timișorean și au decis, în urmă cu șapte ani, să le devină sigla proiectului (realizată excepțional de Lucian Popovici), cu promisiunea că în momentul în care fațada va fi restaurată iar păunul își va recăpăta înfățișarea originală, și ei vor actualiza sigla proiectului.

„În urmă cu 7 ani, pe când creionam primele idei ale proiectului Heritage of Timișoara, constatam cum în centrul orașului imobilele păreau a fi într-o stare de conservare mai bună, pe când în celelalte cartiere istorice clădirile se aflau într-o stare deplorabilă. Ne gândeam la acronimulul proiectului – HoT – și la omonimia acestui cuvânt (provenit din limba engleză), care părea să reflecte cel mai sincer starea de conservare a imobilelor din oraș. Adică, patrimoniul Timișoarei care era hot – frumos, atrăgător, dar și hot – ca un semnal de alarmă, cu o nevoie urgentă de intervenție pentru a fi salvat, conservat și protejat. Dar nu ne-a trecut prin gând, în urmă cu 7 ani, că tocmai noi vom ajuta păunul să-și recapete capul”, au anunțat cei de la Heritage of Timișoara.

Cu ajutorul maestrului ipsosar Nagy Jozsef Attila, duminică, 19 februarie 2023, ora 12.00, va fi întregit acest element îndrăgit al patrimoniului local.

Bucata lipsă din ornament a fost realizată în toamna anului 2022, în cadrul evenimentului A week for Monuments.

„Va fi modul nostru de a marca simbolic Deschiderea – Timișoara 2023, reparând o mică bucată a patrimoniului timișorean, sub o acțiune comună a proiectelor organizate de Prin Banat: Heritage of Timişoara și Ambulanța pentru Monumente – Banat. Această acțiune reprezintă totodată și startul unui nou început de drum pentru Casa Romulus Nikolin, deoarece asociația de proprietari dispune deja de un proiect de restaurare final, momentan aflat în curs de avizare”, mai transmit cei de la Heritage of Timișoara.

