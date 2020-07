Pensionarii au fost puși cu capul pe butuc

Seniorii României o încasează. La greu. Decizia a fost bătută în cuie. Veniturile acestora sunt diminuate. Și așa rămân. Așa-zisa creștere cu 10% a punctului de pensie este doar o șmecherie. Ceea ce aparent crește, de fapt scade.

După ce au lansat numeroase baloane de încercare, autoritățile au decis definitiv. O așa-zisă creștere cu 10% a punctului de pensie. Până la urmă, anunțul final a venit fix de unde ne așteptam. De la Florin Cîțu. Acesta a și explicat de altfel că și atunci când economia duduia, în vremurile de tristă amintire ale „ciumei roșii”, când România înregistra unele dintre cele mai mari creșteri economice din Europa, creșterea cu 40% a punctului de pensie tot ar fi fost extrem de periculoasă. Adică nesustenabilă. Iar o asemenea creștere acum ar reprezenta o catastrofă. Așa că nimeni nu trebuie să-și mai facă nici cea mai mică iluzie.

Guvernul Orban se împrumută într-un ritm halucinant. În fiecare minut, mai atrage cu dobândă, pe termene mai scurte sau mai lungi, câte 60.000 de euro. Pentru moment. Datoria publică a statului crește constant. O vor plăti generațiile viitoare. Adică acești copii cărora refuză să le mărească o alocație de stat, care este cea mai mică din Europa. Dar și viitorii pensionari vor plăti aventurile financiare la care s-a angajat acest Guvern. Ceea ce înseamnă că și în viitor România va plăti cele mai mici pensii către seniorii ei.

În fiecare an, conform legii, pensionarilor trebuie să li se indexeze veniturile. Cu rata inflației. La începutul acestui an, chiar din luna ianuarie, Guvernul Orban ar fi avut această obligație. Nu și-a îndeplnit-o. A încălcat legea. Păgubind cinci milioane de pensionari. Aceștia au înregistrat o pagubă. Care s-a văzut în buzunarele lor. Au trebuit să strângă cureaua. Între timp, Guvernul a făcut ce l-a tăiat capul cu banii cuveniți acestora. Așa-zisa creștere cu 10% a punctului de pensie va acoperi eventual până la finele anului gaura dată prin neindexare. Asta în cel mai fericit caz. Deci concluzia este că, de fapt, nu se mărește nimic. Nu se mărește nimic atâta timp cât, din pensia primită, seniorii nu pot plăti mai multe bunuri și servicii. Viața lor nu se îmbunătățește cu niciun procent. Dimpotrivă.

Prevalându-se de pandemie, Guvernul Orban a mai decis o nevăzută. Sub pretextul transformării unor unități spitalicești în centre Covid, asistența sanitară cuvenită populației și în primul rând categoriei celei mai vulnerabile, cea a oamenilor în vârstă, a fost diminuată dramatic. Sunt sute de mii de persoane care suferă de diverse afecțiuni, unele dintre acestea cronice. Oamenii nu au mai beneficiat în tot acest interval de timp, cu unele excepții, de intervenții chirurgicale sau de alte tratamente, care în mod obligatoriu trebuiau făcute în unitățile spitalicești care și-au ferecat porțile. Astfel încât afecțiunile acestor oameni s-au agravat. Unii au murit. Alții supraviețuiesc, dar ameliorarea sănătății lor, pe măsură ce trece timpul, va fi tot mai dificilă și mai costisoare. Ieri m-a sunat un profesor pensionar. Din provincie. Acesta este disperat. Suferă de o afecțiune cronică, iar medicamentele prescrise sunt extrem de scumpe. Întrucât ele au fost prescrise de un medic de specialitate de la Spitalul Colentina, devenit spital Covid, medicul de familie pe care l-a contactat a refuzat să-i scrie o rețetă. Trimițându-l la specialistul din București. Am luat legătura cu medicul de la Colentina. Acesta mi-a spus că nu are nicio posibilitate să-i prescrie o rețetă acestui pacient, fără a relua investigația. Iar investigația nu poate fi reluată, atâta timp cât Colentina este declarată unitate Covid. S-a oferit în schimb să încerce o negociere cu medicul de familie al pensionarului. După cum vedeți, e o adevărată nebunie. Puteți extrapola acest caz la alte sute de mii de situații.

Rar am întâlnit atâta cinism la reprezentantul unui Guvern. Pe de-o parte, Cîțu ne anunță că, în prima parte a acestui an, România se numără printre cele patru state ale Uniunii Europene, care a înregistrat creștere economică – tot ce se poate să fi existat o creștere inerțială, consecință a politicilor „ciumei roșii” – tot Cîțu ne spune că este singurul ministru de Finanțe din istorie care ia împrumuturi cu dobândă negativă, o minciună gogonată și, în fine, aflăm non stop cum ne vom scălda în zecile de miliarde de euro oferite cu generozitate de Uniunea Europeană. Iar Ludovic Orban, în calitatea sa de premier, ridică și mai mult nivelul de optimism, garantându-ne că programul său de relansare economică ne va teleporta în paradis. Iar pe de altă parte nu sunt bani de pensii. Și nici de alocații pentru copii. Și atunci unde Dumnezeu se duc cei 60.000 de de euro împrumutați într-un minut și miliardele care ne vin de la UE?

Comentarii

comentarii