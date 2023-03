Pensule machiaj pe care trebuie să le ai în trusa de machiaj și cum să le folosești

Există o mulțime de pensule machiaj: pentru aplicarea fondului de ten, a pudrei, a fardului de obraz, a fardului de ochi, pentru estompare, conturare, pentru machiajul sprâncenelor… Și este normal să te pierzi în fața unei game atât de largi și să nu știi pe care să o alegi. Așa că am adunat cele mai bune sfaturi de la make-up artiști pentru ca tu să știi ce pensule sunt esențiale și cum să le folosești pentru un finisaj profesional.

Utilizarea instrumentelor potrivite este esențială pentru a obține un machiaj impecabil. Dar, logic, acasă nu putem avea toate pensulele de machiaj care există, pentru că oferta este infinită. Sfatul nostru este să investim în 4-5 pensule machiaj bune, să le curățăm și să le îngrijim astfel încât să reziste mult timp. Pentru Eva Raya, co-creatoarea Alice in Beautyland, esențiale sunt “o pensulă Kabuki pentru a lucra fondul de ten, una pentru fard de obraz și o alta mică și stufoasă pentru a machia conturul ochilor și pentru a fi folosită și ca anticearcăn. Restul produselor (farduri de ochi sau iluminatoare) pot fi aplicate perfect cu degetele”.

Fond de ten Maybelline – oferte

Pensule machiaj din păr natural sau fibre sintetice?

Pensulele din păr natural sunt mai scumpe și sunt folosite de obicei doar pentru aplicarea produselor tip pudră, în timp ce pensulele din fibre sintetice sunt mai potrivite pentru cosmeticele cremoase. Make-up artistul Tom Pecheux, Global Beauty Director la YSL Beaute, subliniază că “dacă fibrele sintetice sunt selectate cu atenție, acestea prezintă mai multe avantaje, cum ar fi faptul că absorb mai puțin produs decât părul natural, cosmeticele nu se aglomerează pe ele și sunt mai ușor de curățat și, prin urmare, mai igienice, deoarece suprafața fibrei sintetice este mai netedă decât cea a părului natural”.

Fond de ten Catrice – oferte

Pensule machiaj pentru aplicarea fondului de ten

Deși fondul de ten poate fi aplicat cu degetele sau cu un burete, dacă doriți un finisaj profesional, puteți folosi și o pensulă. Stilistul Monica Roldan, director al Monica Roldan Hair and Make Up, recomandă “pensula de sconcs, care are peri foarte fini și liberi, ceea ce face mult mai ușoară aplicarea fondului de ten, astfel încât acesta să fie complet integrat în piele și cât mai natural”. Pe lângă pensule machiaj specifice pentru fond de ten, sau pensulele kabuki, puteți alege pensulele tip limbă de pisică, care sunt perfecte pentru fondurile de ten fluide și formulele cremă. Între timp, Eva Raya subliniază că “fondurile de ten pudră, fiind mai volatile, funcționează mai bine cu pensule mai mari și cu peri mai lungi, în timp ce cele lichide au nevoie de un tip de păr mai scurt și mai dens pentru a putea aluneca bine produsul”.

Fond de ten Maybelline – oferte

Pensule machiaj pentru aplicarea fardului de obraz

Pentru make-up artistul Eva Roldan, pensula de machiaj care nu poate lipsi din trusa de machiaj este pensula pentru fard de obraz. “Este un element de bază al trusei de machiaj pentru a integra pudra de fard de obraz pe față și a obține un fard de obraz cât mai natural”. Există diferite tipuri de pensule de fard de obraz pentru a aplica fardul de obraz: rotunde, ascuțite sau înclinate pentru a se potrivi cu forma pomeților.

Fond de ten Catrice – oferte

Pensule machiaj pentru pudră

Pentru a aplica pudre libere care vor ajuta la etanșarea machiajului și vor preveni strălucirea dacă aveți pielea grasă sau mixtă, dar și pentru a aplica pudre bronzante pentru a obține un bronz frumos fără să faceți plajă, trebuie să alegeți o pensulă groasă cu peri lungi și liberi.

Pensule machiaj pentru ochi

Deși poți aplica fardul de ochi cu ajutorul degetelor, o pensulă specifică îți va oferi un aspect mai profesionist. Există, de asemenea, o mare varietate: pensule ferme, conice, pentru aplicarea eyelinerului și a umbrei precise pe linia genelor. Pensule tip limbă de pisică pentru aplicarea umbrei pe pleoape. Pensule creion pentru mai multă precizie.

Cum să aveți grijă de pensulele de machiaj?

Pentru ca pensulele tale să dureze mult timp, trebuie să le cureți des. În plus, igiena acestor instrumente este esențială și pentru pielea ta. Dacă nu vă curățați pensulele, acestea acumulează bacterii care ar putea provoca infecții. Experții de la QVS brushes recomandă să le spălați “la fiecare săptămână sau două, în funcție de cât de des le folosiți”. Pentru a le curăța corect, trebuie să “dizolvi un șampon blând în apă și să lași pensulele la înmuiat timp de 15-20 de minute. După acest timp, clătiți-le sub jet de apă, fără a le freca. Îndepărtați excesul de apă strângând ușor perii pe un prosop, dar fără a freca, și lăsați-le să se usuce natural. În cazul pensulelor de pudră sau de fard de obraz libere, poate fi necesar să descurcați părul, folosind un pieptene cu dinți lungi”.

Comentarii

comentarii