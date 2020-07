Pentru Bunici Singuri – campanie caritativă inedită la Timișoara. Cum puteți participa?

Campania „Pentru Bunici Singuri” a început în Timișoara din credința că în fiecare familie există un bătrân, căruia trebuie să îi fie recunoscător și că fiecare poate îndrepta recunoștința către seniorii singuri, plătind pentru ei câteva servicii de îngrijire.

Pentru unii, 30 lei înseamnă o ieșire la o cafea. Pentru bătrânii singuri, 30 de lei este o oră în care au cu cine vorbi, în care cineva le deschide ușa, în care cineva îi ajută.



”Avem nevoie de generozitatea dvs. Plătiți o oră de îngrijire sau mai multe pentru bătrânii din Timișoara, iar noi vom păstra banii dvs. în siguranță și îi vom îndrepta către bunici care vor primi îngrijire oferită de oameni de încredere.



Avem nevoie și de bunătatea dvs. și vă rugăm să ne spuneți dacă în cartierul dvs. sunt bătrâni singuri. Noi vom lucra și cu organizații, instituții și biserici din Timișoara care știu astfel de persoane, cu pensii mici și fără ajutor din partea familiei sau a rudelor, pentru a ne pune în legătura cu dumnealor”, este mesajul campaniei.

Cât durează campania?

Campania „Pentru Bunici Singuri” durează atât timp cât dvs. sau alți oameni generoși aleg să se implice. Efortul The Care Hub este continuu, nu are un termen limită. Atâta vreme cât veți cumpăra o oră de îngrijire, noi o vom da mai departe unor bunici singuri.

Cum vă puteți implica în campanie?

Plătiți o oră de îngrijire sau mai multe pentru bunicii singuri din Timișoara.

Spuneți câte ore de îngrijire doriți să oferiți, împreună cu detaliile dvs. (nume, telefon și email) și veți putea plăti online, simplu și rapid.



”Recomandați-ne bunicii singuri pe care îi cunoașteți în Timișoara.

Trimiteți-ne detaliile dvs. (nr. telefon și email) precum și cele ale persoanei care are nevoie de ajutor (situația sa, nevoile pe care credeți că le are etc.) și vom lua legătura cu dvs. pentru o bună înțelegere a serviciilor necesare ca să putem programa vizitele.



Povestiți prietenilor și cunoștințelor despre Campania „Pentru Bunici Singuri”. Îndemnați-i să meargă pe www.thecarehub.ro/bunici-singuri pentru a afla mai multe detalii. Dați mai departe postările campaniei de pe pagina noastră de facebook www.facebook.com/thecarehub.ro.”, îndeamnă The Care Hub.

