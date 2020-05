Pentru șoferul acestei mașini amenda de 1.300 lei este prea mică și, joi, polua la greu Timișoara

Nesimțirea este fără margini a unor șoferi care circulă pe străzile orașului Timișoara cu mașinile învechite și extrem de poluante, atentând grav la sănătatea oamenilor și a mediului.

Sursa principală a acestor autovehicule poluante sunt parcurile auto aparținătoare instituțiilor și firmelor, iar șoferii pornesc pe străzi cu tupeu, fiindcă așa le impune șefii.

Zilnic vedem autocamioane extrem de poluante prin Timișoara. Așa s-a întâmplat și, joi 21 mai, pe la ora 11.00, cu această mașină uzată cu numărul TM 27 JUD, care circula pe str. Circumvalațiunii și emana fum greu de suportat.

O cititoare a ziarului nostru a fotografiat-o și ne-a trimis-o la redacție să scriem despre caz și să informăm Poliția Rutieră.

Fiindcă situația devine tot mai gravă Primăria Timișoara chiar va interzice să mai circule prin oraș mașinile dacă nu au un grad redus de poluare.

Inspectoratul de Poliție Județeană Timiș susține că polițiștii organizează periodic acțiuni, în colaborare cu specialiști din cadrul Registrului Auto Român (RAR) pentru depistarea și luarea măsurilor legale față de conducătorii auto care circulă cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic, cât și cu privire la normele de poluare.

”Pentru încălcarea prevederilor privind poluarea mediului, legea prevede sancțiunea contravenționala de 1.305 lei, însoțită de măsura complementară de reținere a certificatului de înmatriculare” – a spus agentul Aurora Voicilă, purtător de cuvânt al IPJ Timiș, joi 21 mai.

Cea mai importantǎ sursǎ de CO (monoxidul de carbon) din poluarea generalǎ a atmosferei (60%) este produsǎ de gazele de eşapament a autovehicolelor.

S-a estimat cǎ 80% din cantitatea de CO este produsǎ în primele 2 minute de funcţionare a motorului şi reprezintǎ 11% din totalul gazelor de eşapament.

Iată ce băgăm zilnic în plămâni – compoziţia gazelor de eşapament: CO – monoxidul de carbon, CHx- hidrocarburi, SO₂- dioxidul de sulf, NOx- oxizii de azot, compuşi organici volatili (benenul), funigine, azbest.

Monoxidul de carbon(CO) este un gaz foarte periculos, ce are o pondere din ce în ce mai mare printre poluanţii devastatori.

Monoxidul de carbon este un compus al gazului natural se formează în urma arderii combustibilului, în mod natural în urma metabolismul microorganismelor şi în cel al anumitor plante.

El se răspândeşte în atmosferă sau se formează în stratosferă sub efectul razelor UV. O cantitate echivalentă de CO se formează prin acţiunea omului în momentul combustiei carbonului şi hidrocarburilor. 67% din CO provine de la vehicule, combustia cărora nefiind completă decât dacă motoarele merg în plină viteză.

Azotul și compuşii azotului contribuie constant la poluarea atmosferei, bioxidul de azot NO2 este unul din cei mai periculoşi poluanţi. Este cancerigen, ca și celelalte noxe de la țevile de eșapament -explică Inspectoratul Ecologic de Stat.

Garda de Mediu – Comisariatul Județean Timiș susține că, în cazul mașinilor vechi poluante nu prea poate interveni, decât cu Poliția Rutieră și cu Registrul Auto Român și numai atunci când are loc o acțiune integrată, când Garda de Mediu este solicitată.

Alina Călușeru, comisarul șef al Gărzii de Mediu – Comisariatul Județean Timiș, a explicat:

”Noi colaborăm cu poliția dacă ni se cere sprijinul. Un șofer dacă are ITP valabil privind noxele nu prea ai ce să îi faci. Garda de Mediu nu are aparatură necesară de măsurare a noxelor autoturismelor, nu avem pârghiile legale să intervenim în aceste situații.

Noi nu putem interzice unei mașini să circule atât timp cât poliția o lasă. Noi nu putem nici să îi oprim mașinile în trafic.

Numai Poliția Rutieră are această autoritate. Totul ține de legislația drumurilor, nu de mediu. Codul Rutier impune clar că nicio mașină nu trebuie lăsată în trafic dacă nu corespunde normelor”, a spus Călușeru.

