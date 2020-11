”Pentru Timișoara viitorului, Cultura e Capitala!”. Interviu cu prof. dr. Marilen Pirtea, candidat PNL pentru Camera Deputaților

Lia Lucia Epure: Pentru a doua oară, în Camera Deputaților. Ce nu ați reușit să realizați în primul mandat, dar vă doriți să schimbați acum?

Marilen Pirtea: Am intrat în parlament în anul 2016, într-un moment politic deosebit de frustrant și de toxic, probabil cel mai toxic de după revoluție. PSD a preluat puterea și a înțeles s-o exercite într-un fel ce amintea de regimurile comuniste, ignorând complet regulile jocului democratic. Timp de trei ani, mașinăria pesedistă din parlament a redus Opoziția la rolul de figurant. Abuzul de putere și mașinăria de vot puse în slujba unor obiective fără nicio legătură cu poporul român și cu valorile europene au generat nu doar furia populară, dar au accentuat și mai mult sentimentul de neîncredere al populației în clasa politică în condițiile în care societatea românească are mai mult ca oricând nevoie de a se reuni într-un proiect politic, într-un proiect de țară care să poată transcede jocul politic. Aceasta a fost pentru mine lecția cea mai dură a primului mandat. Am înțeles, împreună cu toată suflarea conștientă din această țară, cât de important e să nu ignorăm dimensiunea politică atunci când vin alegerile și, în general, mai tot timpul. Formarea mea politică reală a avut loc în aceste condiții dure, ce m-au marcat. Ce aș dori să schimb acum? Am convingerea că viitorul parlament va arăta cu totul altfel. PNL va fi pilonul viitorului guvern, cu o majoritate solidă în parlament.

Nu vă ascund că îmi doresc să fac parte din Executiv și să pot schimba lucrurile într-un domeniu sau altul în mod palpabil.

LLE: Care ar fi cea mai urgentă schimbare în sistemul de educație?

M.P. Un răspuns legat de educație și de ce ar trebui schimbat în acest domeniu implică o lungă discuție. Dincolo de problemele sistemice pe care le știm bine – subfinanțare, inechitate, infrastructură -, ne aflăm într-un moment din nou problematic. Legea Educației promovată de tandemul Micle-Funeriu a fost mutilată de PSD prin zeci și sute de modificări marea majoritate a acestora vizând exclusiv interese partinice și de grup. Pandemia a șubrezit pregătirea elevilor, aplicând o lovitură dură, mai ales în mediile defavorizate și în mediul rural, acolo unde erau deja probleme serioase ce țin nu numai de calitatea procesului de educație în sine, cât de accesul la școală pur și simplu. Gravă este situația imposturii academice, după blocajul instituțiilor cu rol de control și sancționare în domeniu. Responsabilitatea Legislativului și a Ministerului Educației va fi uriașă.

LLE: Ce greșeli considerați că s-au făcut de către PNL și care ar trebui, urgent, reparate?

MP: Cea mai mare greșeală a fost USL, combinația cu PSD din 2012. Aceasta a deschis culoar politic pentru acapararea statului de către PSD, a subminat grav lupta împotriva corupției și a dus la parazitarea aparatului de stat de către clientela PSD, ALDE. Din această combinație, PNL a ieșit slăbit, datorită rupturii pregătite de Tăriceanu în combinație cu Ponta, și cu o imagine negativă. Consecințele USL se resimt și azi în interiorul partidului. Mi-aș fi dorit să avem răgazul, pe care nu-l avem, de a ne reforma ca formațiune politică. Din păcate, reforma internă trebuie să meargă la pas cu eforturile de modernizare a statului, ceea ce nu va fi simplu.

LL: În educație este nevoie de modele! Care ar fi modelele pe care ați vrea să construiți un învățământ mai performant, acum?

MP: În orice domeniu este nevoie de modele. Discursul public al oamenilor politici, prin utilizarea excesivă a unor termeni cum ar fi excelența, strategia, viziunea, meritocrația, termeni care nu au avut aproape niciodată vreo relevanță în raport cu cei care i-au rostit, a ajuns însă să submineze și să neutralizeze orice abordare serioasă legată de elite și de performanță. O să vă surprind poate, gândul meu se îndreaptă spre reformarea Educației doar din poziție de parlamentar, calitate din care doresc să fiu cât se poate de activ și să pun la dispoziția comisiei parlamentare întreaga mea competență de profesor, rector și fost deputat. Însă în situația în care voi face parte din Executiv, aș dori să mă concentrez spre un domeniu ce merge mână în mână cu Educația. Vă las să-l ghiciți. Importanța lui, neglijată, e mult mai mare decât se crede îndeobște. Aș spune că e capitală într-un stat ce-și propune să recupereze în termeni de imagine și prestigiu. Consider ca pentru Timișoara viitorului sau viitorul Timișoarei, oricum doriți sa o spuneți: Cultura e Capitala !!!

LLE: Care va fi ritmul dumneavoastră de munca, ținând cont de ecuația politic – universitate? Care sunt prioritățile dumneavoastră?

MP: Nu vă ascund că sunt un om ambițios, care nu-și cruță timpul și energia. Activitatea mea este una de tip luni – duminică nu de ieri, de azi, ci chiar din perioada în care eram student, nu mă sperie deloc acest ritm și este deja pentru mine un mod de viață. Desigur, cu minusuri în viața personală, dar acestea sunt decizii asumate ca atare. Ca rector, am învățat foarte bine că nu poți reuși fără o echipă solidă alături. Îmi propun să păstrez alături echipa de la UVT, căreia nu i-am adus public, mă tem, suficiente mulțumiri. O fac acum, în felul acesta laconic, dar din toată inima! Așa o echipă îmi propun să construiesc și la București, cu aceleași ambiții mari. Mizez hotărât pe oameni competenți, dinamici, școliți, ambițioși și detest ideea de clientelă politică, de nepotism, de loc călduț pentru apropiați.

LLE: Care va fi primul proiect pentru Parlamentul României? Puteți să-l detaliați, puțin măcar?

N-aș vrea să vă spun care va fi primul meu proiect în Parlament, fiindcă Parlamentul nu permite realizarea unui „prim proiect” decât prin compromisuri și muncă de lobby, de durată. Pot să vă spun care va fi proiectul meu cel mai important în anii care vin. Va fi un proiect cu impact național și internațional, chiar dacă el are un nume local : Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023. Este momentul să regândim din temelii acest proiect și să pornim toate motoarele uitând complet stângăciile de până acum. Am, în mod cert, capacitatea de a crea sinergie, capacitatea de a aduna la un loc fiecare element de energie pozitivă care să recreeze masa critică dar mai ales entuziasmul care trebuie să înconjoare acest obiectiv.

Comentarii

comentarii