Percheziții la domiciliul unui polițist de frontieră, suspectat de implicare în protejarea rețelelor de trafic de migranți din zona Banatului

Politistii Directiei Generale Anticoruptie au descins, luni, la locuinta unui alt politist de frontiera, care lucreaza la Compartimentul Sprijin Operativ, denumirea structurii de ”mascati” a Politiei de Frontiera. Este vorba despre agentul sef principal Ovidiu Iuonoiu, care a fost prezent la casa parintilor sai, din Jebel, unde acesta locuieste, in momentul descinderii anchetatorilor si a efectuarii perchezitiei.

Acesta este suspectat, la fel ca si ceilalti politisti cercetati in dosar, de sprijin acordat gruparilor de traficanti de persoane care actioneaza in vestul Romaniei. Reamintim ca in acest dosar instrumentat de DIICOT Structura Centrala se fac cercetari pentru constituire de grup infractional organizat, luare de mita si divulgare de informatii nedestinate publicitatii.

Politisti de frontiera sunt acuzati ca, nu numai ca nu combateau traficul de migranti, care se afla intr-o rapida expansiune in vestul tarii, ci chiar ofereau protectie gruparilor de crima organizata implicate in acest gen de infractiuni, primind in schimb sume importante de bani.

Pana in prezent, comisarul sef Dan Chioreanu, aflat la conducerea Biroului de Prevenire si Combatere a Migratiei Ilegale si Infractionalitatii Transfrontaliere din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Timis, agentul Patricia Chisiu, lucrator la Compartimentul Sprijin Operativ si doi traficanti de migranti au fost plasati sub control judiciar pentru 60 de zile.

Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii