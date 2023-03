Percheziții la o primărie din Timiș. Dosar penal de înșelăciune, abuz în serviciu și fals în înscrisuri

Descindere a politistilor timiseni la Primaria Ohaba Lunga. Oamenii legii au descins, marti dimineata, in birourile primarului, viceprimarului si a mai multor functionari. Surse judiciare au declarat pentru Lugoj Info.ro ca perchezitile au fost incuviintate de catre un judecator, dupa ce a fost deschis un dosar penal pentru mai multe infractiuni. Dosarul vizeaza deocamdata doar fapte si nu persoane, au precizat sursele de mai sus si nu este exclus ca o data cu avansarea anchetei, sa fie puse sub acuzare si persoane. Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au ridicat din birouri mai multe documente. Avand in vedere ca ancheta este la inceput, anchetatorii s-au ferit sa dea amanunte despre acest caz. Nu este pentru prima data cand Primaria Ohaba Lunga este vizata de anchete ale procurorilor si politiei.

