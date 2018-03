Percheziții la reprezentanții unor societăți care ofereau consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă

Poliţiştii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiș, împreună cu polițiștii municipiului Lugoj, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, au efectuat, în această dimineață, patru percheziţii pe raza municipiilor Timișoara și Lugoj, la sediul a patru societăți comerciale, care au ca obiect de activitate consultanța în domeniul sănătății și securității în muncă. Perchezițiile s-au desfășurat în cadrul unui dosar penal, aflat în instrumentarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiș, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals în înscrisuri, instigare la săvârșirea infracțiunii de fals și uz de fals sub semnătură privată. După cum au anunțat anchetatorii, acțiunea a vizat probarea activităţii infracţionale a patru persoane, cu vârste între 27 și 45 de ani, reprezentanți ai unei societăți comerciale având ca obiect de activitate consultanța în domeniul sănătății și securității în muncă, care în schimbul unor sume de bani au intermediat obținerea de fișe de aptitudine a muncii și buletine de analize medicale, fără ca aceste activități să se efectueze în realitate.

