Pericol public! Șofer din Arad, pe contrasens în sensul giratoriu de la Punctele Cardinale – video

Traficul rutier din Timisoara a fost bulversat, duminica, la orele pranzului, de un sofer inconstient, care s-a aflat la volanul unui autoturism Volkswagen, cu numarul de inmatriculare AR-19-DVP.

Acesta s-a ratacit in sensul giratoriu de la Punctele Cardinale si, la un moment dat, a aparut, pe contrasens, in fata coloanei de masini care circula regulamentar.

Doar prezenta de spirit a soferilor din trafic l-a salvat pe aradean de la un accident frontal.

„Nu stiu cum a interpretat semnele de circulatie, ca din fata Clinicii de Maxilo-Faciale a luat-o prin stanga sensului giratoriu si a aparut in fata celorlalti soferi, care au asteptat la semafor.

Merita felicitati toti cei care au dat nas in nas cu bolidul de Arad, pentru ca au condus preventiv si au evitat un iminent accident rutier, urmat, foarte sigur, de un carambol. Inconstientul din Arad, dupa cum se vede si in filmarea video, a intors masina in sens si a plecat, pe Bulevardul Take Ionescu, catre iesirea din oras”, a declarat un martor ocular, pentru impactpress.ro.

