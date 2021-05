Persoanele vaccinate au liber la nunți și botezuri, de la 1 iunie

Premierul României a anunțat că România va prelua modelul Germaniei și va introduce anumite beneficii pentru românii vaccinați. Propunerile vor fi discutate în această vineri împreună cu Ministerul Sănătății, MAI și Ministerul Justiției.

Florin Cîțu dă drept exemplu Germania și susține că beneficiile pentru persoanele vaccinate sunt normale în contextul în care vaccinarea populației este singura soluție de a scăpa de pandemie.

„Vineri o să fie comitetul interministerial şi aceastea sunt propuneri pe care le vom discuta împreună cu Ministerul Sănătăţii, MAI, Ministerul Justiţiei. Vom vedea care sunt soluţiile Există un mod de a motiva populaţia. Fiecare ţară are un mod de a motiva populaţia. Am văzut că şi Germania foloseşte aceste model. Dacă în Germania este ok să aibă beneficii pentru persoanele vaccinate, cred că putem să fim şi noi ok” , a declarat acesta.

Până la urmă vaccinarea este singura soluţie de a scăpa de pandemie. Faptul că lumea se vaccinează, e normal, din punctul meu de vedere, să poţi să beneficiezi şi ca restricţiile să fie ridicate pentru cei care se vaccinează”, a explicat premierul.

De asemenea, premierul a anunțat că una dintre propuneri este ca evenimentele private să se poată desfășura doar cu persoanele vaccinate.

