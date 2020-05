Persoanele vindecate de SARS-CoV-2, rechemate la Spitalul ”Victor Babeş” Timişoara, pentru reevaluarea modificărilor pulmonare

Medicii Spitalului de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara îi vor rechema în următoarele săptămâni pe toţi pacienţii care au fost vindecaţi aici de SARS-CoV-2, dar care au avut o imagine radiologică pulmonară modificată la externare, pentru reevaluarea modificărilor pulmonare, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, medicul Virgil Musta.



“Cei pe care i-am externat au avut afectare pulmonară, cu imagine modificată, şi-i vom rechema după o lună, pentru a le reevalua modificările pulmonare şi să vedem dacă-i introducem într-un program de kinetoterapie sau de recuperare respiratorie sau pe un program de fibroză. Pentru că se pare că SARS-CoV-2 dă o boală cronică cu dezvoltare de fibroză la nivel pulmonar şi atunci, cel puţin din timp, să-i introducem într-un program de recuperare. Totodată, urmărim şi o colaborare în vederea evaluării cardiovasculare a lor”, a explicat dr. Virgil Musta.



Potrivit acestuia, numărul internaţilor cu coronavirus s-a redus la jumătate faţă de perioada de vârf şi speră ca după această relaxare şi intrarea masivă în ţară pe la vămile din vest, lumea să înţeleagă şi să fie în continuare precaută.



“Sunt convins că sunt şi mulţi care blamează măsurile (starea de urgenţă şi cea de alertă ridicată, n.r.) şi care parcă vor să crească din nou numărul de cazuri. Într-o săptămână, maximum două, vom vedea dacă numărul îmbolnăvirilor va creşte. Dacă apar mai multe focare, numărul bolnavilor va creşte în progresie geometrică”, a punctat Musta.



În altă ordine de idei, Virgil Musta a adăugat că spitalul a primit, marţi, 110 paturi cu care au fost dotate toate saloanele, profitând că acum numărul internaţilor cu COVID este mult mai mic, investiţia fiind suportată din banii municipalităţii.



“Am mobilat deja saloanele cu cele 110 paturi. Am profitat de faptul că avem acum mai puţini pacienţi COVID şi i-am mutat din saloanele de la Infecţioase în saloanele de la Pneumologie, am igienizat toate saloanele, am făcut reparaţiile curente care mai erau necesare, am deratizat, am pus plase la geamuri împotriva ţânţarilor, am mai reparat instalaţia electrică acolo unde oamenii au distrus. Aceste paturi sunt mult mai performante decât cele pe care le-am primit noi în urmă cu doi-trei ani, pentru că au şi comandă automată pentru schimbarea poziţiei, a nivelului capului, de către pacienţi”, a detaliat Musta.



Întrucât vechile paturi sunt relativ bune, ele vor fi donate Spitalului CFR şi altor spitale care nu au paturi sau care sunt deteriorate.



Până marţi seara, nu au mai fost raportate noi îmbolnăviri sau decese în judeţul Timiş, provocate de COVID-19, ci doar doi vindecaţi.



Totalul bolnavilor în această pandemie, care au fost internaţi în Spitalul “Victor Babeş” Timişoara, a fost de 568, cel al vindecaţilor a ajuns la 485 (85,4%), au decedat pe parcurs 47 de bolnavi (8,3%), iar acum mai sunt 36 de spitalizaţi (6,3%). (sursa: Agerpres)

