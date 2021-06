Pescariu Adriana, plutonier la DGPI Timișoara, trimisă în judecată pentru dezertare

Un subofiter din cadrul Directiei Generale de Protectie Interna – Serviciul Zonal Suport Operativ Timisoara va fi judecat de Tribunalul Militar Timisoara pentru infractiunea de dezertare.

Plutonierul Pescariu Adriana a fost trimis in judecata, in 28 decembrie 2018, in stare de libertate, de catre procurorii Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Timisoara, care o acuza de savarsirea infractiunii de „dezertare”, prevazuta de art. 414 alin.1 Cod penal.

Judecatorii militari au constatat cu acel prilej legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul nr. 10/P/2018 al Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Timisoara, a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala, dispunand inceperea judecatii cauzei privind pe inculpata plt. Pescariu Adriana.

Ea a contestat insa solutia instantei militare, ajungand pana la judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, care au dispus miercuri, 2 iunie, ca judecarea contestatiei in anulare sa fie facuta de Curtea de Apel Bucuresti.

In paralel, Tribunalul Militar Timisoara a inceput luna trecuta judecata pe fond, urmatorul termen fiind stabilit pentru 22 iunie. Potrivit Noului Cod Penal, infractiunea de dezertare este comisa atunci cand un militar absenteaza de la unitate sau de la serviciu, in mod nejustificat, mai mult de trei zile. Este pedepsita prin Noul Cod Penal cu inchisoarea de la 1 la 5 ani de inchisoare.

Sursa: impactpress.ro

