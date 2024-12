Peste 100 de milioane de euro investiți în Regiunea Vest în anul 2024, prin Programul Regional Vest

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a investit peste 100 de milioane de euro în Regiunea Vest, în anul 2024, ceea ce reprezintă o rată de absorbție de aproape 9% din bugetul de 1,16 miliarde de euro al Programului Regional Vest. Procentul este dublu față de media programelor regionale (4,37%) și depășește și media programelor naționale, de 5,49%. Pe lângă PR Vest, pentru care are rolul de Autoritate de Management, ADR Vest mai gestionează alte trei programe: Regio-POR 2014-2020, Programul Tranziție Justă 2021-2027 și Programul Sănătate 2021-2027, pentru care este Organism Intermediar.

63 de apeluri în valoare de aproape 860 de milioane de euro au fost lansate până acum, în cadrul PR Vest. Numai în acest an au fost semnate 200 de contracte de finanțare, iar valoarea lor totală este de jumătate de miliard de euro. Alte proiecte în valoare de alte peste 200 de milioane de euro se află în faza de evaluare.

Până la finalul anului 2024, ADR Vest va mai lansa două apeluri pentru modernizarea și dotarea școlilor, liceelor și grădinițelor. Peste 90 de milioane de euro, bani europeni, vor fi investiți astfel în educația preuniversitară din regiune. Lor li se adaugă alți 21 de milioane de euro care vor fi investiți în universități și pentru care au fost semnate deja contracte de finanțare cu șase instituții de învățământ superior din regiune.

În 2025, e programată lansarea unor apeluri cu valoare totală de 300 de milioane de euro. Cea mai mare parte a acestor bani va ajunge în domeniile: cercetare, dezvoltare, inovare și competențe – 123 de milioane de euro.

“Anul 2024 a fost unul foarte important pentru noi, pentru că ne-am concentrat pe idemararea rapidă a implementării proiectelor și pe lansarea unor apeluri care să răspundă nevoilor reale din Vestul României. În felul acesta, am ajuns să avem semnate contracte care acoperă aproape jumătate din bugetul total al programului, iar în plus am investit deja peste 100 de milioane de euro în proiecte din regiune. Rezultatele reflectă eforturile susținute ale echipei noastre și ale beneficiarilor și ne motivează să privim spre 2025 cu încredere. Sunt convinsă că impactul acestor investiții va aduce beneficii pe termen lung cetățenilor regiunii”, a declarat Georgiana Radac, Directorul Direcției Generale Autoritate de Management PR Vest 2021-2027.

“Rezultatele obținute în 2024 demonstrează angajamentul nostru de a valorifica la maximum oportunitățile oferite de fondurile europene. Cu proiectele pentru care am semnat contracte de finanțare, dintre care unele au și demarat deja, am creat o bază solidă pentru viitor. În 2025, ne propunem să accelerăm dezvoltarea regională printr-un accent sporit pe inovare și digitalizare. Vom lansa noi inițiative, inclusiv acceleratoare de afaceri, care vor sprijini antreprenorii și companiile din Regiunea Vest să inoveze, să se digitalizeze și să concureze la nivel global. Este o direcție strategică prin care vizăm nu doar atragerea de fonduri, ci și crearea unei economii mai reziliente și mai conectate la provocările viitorului“, a declarat Sorin Maxim, directorul general al ADR Vest.

Tot în acest an, ADR Vest a contractat sau este în curs de contractare a unor proiecte în valoare de peste 170 de milioane de euro (fonduri nerambursabile), care vor ajunge la firmele din județul Hunedoara prin Programul Tranziție Justă. Peste 500 de locuri noi de muncă vor fi generate numai de aceste proiecte – cele mai multe, în sectoarele: construcții, eficiență energetică și turism.

În prima jumătate a anului viitor, alte cinci apeluri vor fi lansate prin același program, cei mai mulți bani urmând să fie investiți în microîntreprinderi (aproape 50 de milioane de euro) și reabilitarea siturilor decontaminate (30 de milioane de euro).

“Finanțările prin Programul Tranziție Justă reprezintă mai mult decât cifre sau proiecte – sunt investiții în viitorul comunităților noastre. Județul Hunedoara, cu istoria sa industrială, merită o șansă reală de a se reinventa și de a crea locuri de muncă sustenabile. Prin aceste fonduri, reușim nu doar să reparăm trecutul, ci și să punem bazele unui viitor mai verde și mai prosper, oferind oamenilor speranța și încrederea că schimbarea poate fi în beneficiul lor“, a declarat Adrian Mariciuc, directorul general adjunct al ADR Vest.

Cel de-al doilea program pentru care ADR Vest este Organism Intermediar, Programul Sănătate 2021-2027, a lansat 12 apeluri până în acest moment. În Regiunea Vest, au fost contractate deja 11 proiecte, iar alte 6 sunt în curs de contractare, în timp ce 30 de proiecte sunt în faza de evaluare.

Pentru ADR Vest, 2025 va fi anul digitalizării. În anul ce urmează este programată lansarea instrumentului financiar de accelerare a afacerilor și a celui de tip Venture Capital. În plus, s-a creat o bază solidă pentru viitoarea Agenție Regională de Inovare, prin semnarea unui memorandum de înțelegere cu Luxinnovation, Agenția Națională de Inovare din Luxemburg, care va asigură transferul de cunoștințe necesar pentru crearea și consolidarea acesteia.

