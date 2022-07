Peste 1000 de refugiați din Ucraina au solicitat protecție în Timișoara sau în județul Timiș

Peste 1000 de refugiați din Ucraina au solicitat protecție temporară în Timișoara sau în județul Timiș, conform datelor Centrului Regional de Cazare și Proceduri.

Asociația LOGS asista în prezent la Casă LOGS peste 600 de refugiați oferind ajutor financiar, consiliere socială și informare, acces la sistemul educațional, asistență medicală, cursuri de limba română, consiliere psihologică și activități educaționale și recreative.

Mai mult de jumătate dintre refugiați sunt minori împreuna cu mame și bunici. Acesta fiind motivul pentru care echipa LOGS organizează 3 tabere pentru copii și adolescențîi din Ucraina în jurul Timișoarei.

Prima tabără s-a încheiat Vineri, după 5 zile cu mult soare, distracție, piscină, ateliere de artă, călărit, foc de tabără și puțînă vacanță pentru mamele copiilor.

Flavius Ilioni Loga, director LOGS: “Suntem foarte bucuroși să putem realiza această prima tabără săptămâna această într-o locație minunată la Sanandrei, lângă Timișoara. Cu susținerea partenerilor noștri reușim să oferim copiilor care au fugit din Ucraina datorită războiului, puțînă normalitate și activități de vacanță și vară. O parte din echipa LOGS împreună cu voluntari s-a mutat zilele astea în tabără iar implicarea lor se vede în activitățile derulate.”

În tabără, copiii au participat la activități sportive și artistice cum ar fi volei, înot, desen, pictură, muzică cu o atenție pe muncă în echipa. Mai mult cei mici au fost implicate în menținerea curățeniei în camerele lor cât și la bucătărie.

Elena Tănase, manager proiecte educaționale LOGS: “Am dus 16 copii la o fermă în apropierea Timișoarei. Motivația principala a părinților care i-au trimis în tabăra a fost că cei mici să își facă prieteni și să se joace. La fermă unde stăm, copiii sunt într-un mediu calm, înconjurați de natură și animale că și cai, iepuri, iezi, păsări. Descoperă mediul rural. Oamenii din sat s-au mobilizat la venirea noastră și ne-au pregătit activități frumoase: de exemplu, proprietarul unei alte ferme din apropiere ne-a invitat la el, ne-a servit cu suc și a plimbat copiii cu căruță la el pe câmp. Că să ajungem acolo, am mers 2 km prin miriște. A fost minunat”.

Două mame voluntare din Ucraina stabilite în Timișoara au participat și ele în tabără, gătind cu ajutorul copiilor spunând “You help us, so we want to help aș well”.

Elena Tănase, manager proiecte educaționale LOGS: “E un copil aici care a ajuns cu mama și frățiorul lui nou născut la Centrul de Suport chiar în primele săptămâni ale războiului. Un copil empatic, impresionant de responsabil pentru vârstă lui. Îl vedem săptămânal la Casă LOGS și este entuziasmat de fiecare dată. În prima seară când am ajuns în tabără, ne-am așezat pe gazon să scriem regulile grupului. Copiii au fost invitați să facă propuneri. După câteva mâini ridicate, a ridicat și el mâna și a zis: “Să nu ne plângem dacă nu primim mâncare la timp”. Mie mi s-a rupt inima. Se vede că este un copil care a trebuit să înțeleagă foarte multe în ultimele luni. Când nu participă la activități, îi place să stea singur. “

Asociația LOGS va continuă următoarele 2 tabere dar și activitățile educaționale zilnice la Casă LOGS având în vedere că copiii refugiați procesează multe lucruri în această perioada, când efectele nesiguranței cauzate de război devin vizibile și nu mai pot fi ignorate. Profesioniști și voluntari de la LOGS sunt motivate să ajute știind că structura și căldura care le este oferită să îi susțînă în procesul lor de a găși un sens celor ce s-au întâmplat și a găși reziliența împreuna cu familia de a merge mai departe.

