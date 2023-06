Peste 2.000 de participanți la Road Patrol MC Romania Bikers Festival 2023. 2.400 de euro strânși pentru a trimite mai mulți copii a unui centru de plasament în excursie la mare

Peste 2000 cetățeni au participat la Road Patrol MC Romania Bikers Festival 2023 Timișoara și s-au strâns 2.400 de euro la o licitație de tablouri cu scopul de a trimite pentru prima data mai mulți copii a unui centru de plasament în excursie la mare.

Strângerea de fonduri continuă.

Unul dintre obiectivele festivalului RPMC Bikers Festival 2023 a fost strângerea de fonduri pentru a oferi copiilor dintr-un centru de plasament local o excursie pe litoralul românesc.

”Dorim să exprimăm recunoștința noastră față de toți cei implicați și care au contribuit la această strângere de fonduri din cadrul festivalului.

Pentru cei care nu au avut ocazia să participe la licitații sau să fie prezenți la acest eveniment, vă punem la dispoziție mai jos conturile fundației unde puteți face donații direct pentru acești copii talentați aici”, îndeamnă bikerii.

Kinderzukunft-Fundația Rudolf Walther, filiala din Timișoara

RON RO81 BTRL 0360 1205 6013 50XX

EURO RO30 BTRL 0360 4205 6013 50XX

BANCA TRANSILVANIA TIMISOARA

”Vă rugăm să acordați ATENȚIE la detaliile de plată: “VACANTA LITORAL”, în scopul diferențierii în contabilitate. Ajută-ne să ajutăm! Ajută-ne să le îndeplinim visul unei vacanțe de neuitat pe litoralul românesc!”, mai îndeamnă bikerii.

As you probably know, one of the objectives of the RPMC Bikers Festival 2023 was to gather funds in order to provide children from a local foster care center with a trip to the Romanian seaside.

We would like to express our gratitude to all those involved and who contributed to this fundraising effort within the festival.

For those who were unable to participate in the auctions or attend this event, we provide below the foundation’s bank accounts where you can make direct donations for these talented children:

Kinderzukunft-Rudolf Walther Foundation, Timișoara branch

RON RO81 BTRL 0360 1205 6013 50XX

EURO RO30 BTRL 0360 4205 6013 50XX

BANCA TRANSILVANIA TIMISOARA

Please PAY ATTENTION to the payment details: “VACANTA LITORAL” (Seaside Vacation), for differentiation in accounting.

Help us help others! Help us fulfill their dream of an unforgettable vacation on the Romanian coast!

Bikerii mulțumesc!

”Mulțumim tuturor celor care ni s-au alăturat. Mulțumim pentru participare și susținere. Dorim să mulțumim tuturor celor care au contribuit pentru a ne ajuta să facem posibil atelierul expozițional creat de copiii dintr-un Centru de plasament local.

Mulțumim trupelor Leaves’ Eyes, Atrocity, Bonfire, Scandal – streetpunk’98, Nemesis, downstroy, Weeping Assault și Béla Sebő și armatei lui de Vikingi pentru participare și pentru experiențele de neuitat oferite festivalului.

Mulțumim echipei de scenotehnică, sunet și lumini, care au făcut ca toate prestațiile artistice să fie posibile la cel mai înalt nivel, Edmond Dordeduh, Sol Faur, DJs Sound Team.

Mulțumim Mihai Coro Caraveteanu pentru implicare, un element cheie pentru succesul acestui eveniment.

Mulțumim partenerilor Centrul de Proiecte Timișoara, Primaria Ghiroda, Timișoreana, Charlie Media Factory, Andreea Expres, Creative Days, OCB, Adid Timis, JPB Tabac Shops, Louis, Axa Valaha Productions, FITT Timisoara, Firehouse Riders, Berg Banat Srl, Varuna Jucarii Pentru Copii, Hotel Strelitia, iaBilet.ro, Coca-Cola, Monster Energy, Prospero Delicii, RADIO GUERRILLA, Muzeul Satului Bănățean Timișoara Oficial, Muzeul Național de Artă Timișoara, ALTAR – Asociația Luptătorilor din Timișoara Atestați în Revoluție. Mulțumim Grupului Diferiții din Peluza Sud Poli Timișoara pentru atmosfera creată în timpul concertelor. Respect!

Și din nou, mulțumim vouă! Pentru că participați și faceți posibil ca RPMC Bikers Festival să fie într-adevăr un festival aparte. Să ne vedem cu bine la anul!”, este mesajul bikerilor.

Comentarii

comentarii