Peste 20 de filme! Cea mai mare ediție a Festivalului Les Films de Cannes, la Timișoara2023

Foto regizorii Cristian Mungiu și Florin Iepan la Timisoara

Marți, 17 octombrie, la Supa Bar Timișoara, regizorul Cristian Mungiu, fondatorul festivalului Les Films de Cannes în Romania, a făcut o prezentare a acestei ediții și a explicat de ce a ținut să vină în Capitala Culturală a Europei.

“Sunt aici și ca să îl sprijin pe regizorul Florin Iepan pentru a decapita Bucureștiul din postura de unic organizator de manifestări cinematografice. Ideal ar fi ca industria cinemaului să se regionalizare, așa cum este și în alte țări , a spus Mungiu, marți la Timișoara.

Această ediție este cea mai mare, fiindcă evenimentul are loc Timișoara 2023 – Capitala Europeană a Culturii.

Mungiu a adăugat: ” În loc de 7- 8 filme, vom prezenta peste 20 de filme, în acest weekend la cinema Victoria și cinema Timiș. M-aș bucura ca să fie o audiență pe măsură efortului depus și cetățenii să vină în număr cât mai mare.

Promovăm cele mai premiate filme care au fost premiate la Cannes și invităm vedete internaționale care să descopere Timișoara și Banatul, prin intermediul cinematografului și a acestui festival”.

Les Films de Cannes à Timișoara va avea loc, în perioada 19-22 octombrie, la cinema Timiș (primul festival găzduit în sala de peste 500 de locuri, după transformarea spectaculoasă prin care a trecut) și Victoria.

Cu scest prilej, Maïwenn, actrița care l-a adus pe Johnny Depp înapoi la Cannes, vine la Timișoara.

Maïwenn, care joacă rolul principal alături de Depp în Jeanne Du Barry, și totodată regizoarea peliculei, își va prezenta filmul în deschidere, pe 19 octombrie la Timișoara. Ea va susține o sesiunea Q&A dupa proiectia filmul Jeanne du Barry.

Filmele premiate la Cannes se văd la Timișoara într-o ediție specială dedicată femeilor în cinema (19 -22 octombrie) Festivalul Les Films de Cannes aduce anul acesta la București, cât și la Timișoara, un line-up de zile mari, care cuprinde cele mai recente filme ale unor cineaști precum Aki Kaurismäki, Nuri Bilge Ceylan și Wim Wenders.

Între 19 și 22 octombrie are loc ediția specială Les Films de Cannes à Timișoara, dedicată contribuției cineastelor la cinematografia actuală și problematicii legate de reprezentarea de gen în meseriile conexe cinematografiei.

Gender Equality in Cinema: Ediție specială Les Films de Cannes à Timișoara face parte din programul excepțional de anul acesta de la Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2023.

Primele confirmate pentru toamna aceasta, câștigătorul Palme d’Or 2023, Anatomia unei prăbușiri/L’Anatomie d’une Chute, al regizoarei franceze Justine Triet și câștigătorul Ursului de Aur de la Berlin 2023, Pe Adamant/Sur l’Adamant, regizat de documentaristul francez Nicolas Philibert, se văd în premieră la Les Films de Cannes 2023. Pe lângă acestea și celelalte mari premiate de la Cannes vor putea fi vizionate la rândul lor de publicul timișorean și bucureștean.

Premiul Juriului Cannes 2023, Fipresci Grand Prix: înduioșător, tragic și comic deopotrivă, Frunze căzătoare/Fallen Leaves este un clasic în regia inconfundabilului regizor finlandez Aki Kaurismäki. Ansa și Holappa se întâlnesc întâmplător la o seară de karaoke în Helsinki, iar amândoi nutresc speranța să-și întâlnească cu ocazia asta marea dragoste.

Premiul pentru regie, Cannes 2023: regizorului francez de origine vietnameză Tran Anh Hung (The Scent of Green Papaya) pentru The Pot-au-Feu (redenumit recent The Taste of Things), film gurmand de epocă, mare succes de public la Cannes, în care Eugénie (Juliette Binoche) și Dodin (Benoît Magimel) gătesc și se iubesc.

Premiul pentru Cea mai bună interpretare feminină, Cannes 2023: Merve Dizdar, pentru rolul din About Dry Glasses, al regizorului turc Nuri Bilge Ceylan, care livrează un film cehovian „parte triunghi amoros, parte lecție de etică și parte critică a sistemului educațional turc” (The Hollywood Reporter).

Premiul pentru cea mai bună interpretare masculină, Cannes 2023: Kōji Yakusho, pentru rolul de curățător de toalete din Zile perfecte/Perfect Days, coproducția germano-japoneză a unui dintre cei mai mari regizori ai lumii, Wim Wenders. Filmul este o odă adusă bucuriilor simple ale vieții, într-o lume în care, cu o schimbare de perspectivă, fiecare zi poate fi perfectă.

Gender Equality in Cinema: Ediție specială Les Films de Cannes à Timișoara va invita un număr important de cineaste din Europa să împărtășească publicului experiența lor de lucru și să dezbată împreună experiențele lor în lumea cinematografiei europene în 2023. Publicul timișorean se va putea întâlni cu aceste nume recunoscute în cinematografia mondială și la sesiunile de Q&A din festival.

Anatomia unei prăbușiri/L’Anatomie d’une Chute, Pe Adamant/Sur l’Adamant și About Dry Glasses sunt distribuite în România de Voodoo Films. Frunze căzătoare/Fallen Leaves este distribuit în România de Bad Unicorn. The Pot-au-Feu este distribuit în România de Independența Film.

