Peste 200 de voluntari implicați în prima etapă a proiectului ”Hai la Rudăria!”

Peste 200 de voluntari au lucrat intens timp de 2 zile în comuna Eftimie Murgu, Caraș Severin, în cadrul proiectului “Hai la Rudăria” implementat de Asociația Acasă în Banat și finanțat de Fundația Orange. Rezultatele celor aproape 3000 de ore de muncă sunt impresionante: peste 1000 de saci de gunoi, și multe remorci de deșeuri, curățenie la toate cele 22 de mori de apă din localitate, inclusiv defrișarea vegetației sălbatice din arealul morilor, igienizarea și tratarea lemnului la 11 mori de apă, dar au fost văruiți și copacii, au fost vopsite punțile de legătură și au fost bănci și mese pentru viitorul traseu turistic. În ultima zi a proiectului, voluntarii au putut să macine făină și să învețe câteva dintre secretele morăritului de la morari din sat.

„Ne dorim foarte mult ca prin acest proiect să punem în valoare morile de apă din sat, sunt mori care trebuie descoperite și care au o valoare etnografică deosebită, păstrând foarte multe elemente tradiționale, arhaice. Turiștii pot descoperi un peisaj rural minunat, autentic, care trebuie și merită păstrat. Pentru noi ca organizatori, a fost impresionantă mobilizarea voluntarilor, dar și a întregii comunități locale, începând cu primăria și consiliul local Eftimie Murgu.”, a spus Radu Trifan, Președintele Asociației Acasă în Banat.

„Ceea ce s-a reușit în aceste zile este cu adevărat uimitor. Suntem responsabili ca de acum înainte să menținem curățenia și toate aceste mori de apă să fie puse în valoare așa cum trebuie. La noi, la Eftimie Murgu, morăritul are o tradiție veche de sute de ani și noi trebuie să o păstrăm și să o dăm mai departe.”, a declarat primarul comunei Eftimie Murgu, Mihai Otiman.

„Am ajuns la sfârșitul primei etape, am avut foarte multe lucruri de făcut. Felicit echipa pentru tot ceea ce s-a făcut, am depus o muncă intensă în aceste zile, am curățat din albia râului deșeuri și gunoaie adunate în ani de zile și suntem nerăbdători să vină etapa a doua unde se vor întâmpla alte lucruri foarte frumoase”, a spus Andrei Amarghioalei, coordonator de proiect din partea Fundației Orange și shop manager Orange.

Voluntarii au sosit din toate colțurile țării, dar și din străinătate. O echipă mare de participanți a fost de la Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” din Bozovici, elevi și profesori care au lucrat atât la curățenie, cât și la câteva mori de apă, la vopsit punți, podețe și balustrade. Alți aproximativ 20 de voluntari sunt angajați ai companiei Orange care și-au dorit să contribuie la salvarea patrimoniului mulinologic și la bunăstarea comunității locale.

În cursul zilei de sâmbătă, la morile de apă din sat au făcut o vizită de lucru și președintele Consiliului Județean Caraș Severin, Romeo Dunca, primarul Municipiului Reșița, Ioan Popa, arhitectul șef al județului Caraș Severin, Luminița Munteanu, domnul Viorel Coifan, consilier al președintelui Consiliului Județean Timiș și Domnul Ilie Sârbu, consilier pe probleme de patrimoniu al primarului Municipiului Timișoara. Cu această ocazie, organizatorii evenimentului le-au prezentat obiectivele proiectului și au discutat despre soluții de îmbunătățire a infrastructurii turistice care să deservească morile de apă din Rudăria.

Finanțat de Fundația Orange cu suma de 35.000 lei, prin intermediul „Susține un ONG!”, program anual ce încurajează participarea activă a angajaților companiei în proiecte sociale, proiectul va continua cu încă două etape deoarece vor continua lucrările de întreținere și reparații la morile de apă, se vor înlocui acoperișurile de tablă cu șindrilă și se va amenaja un traseu turistic care să includă vizitarea morilor mai puțin cunoscute din sat, dar va fi încurajată dezvoltarea economică a zonei prin crearea unui brand – produs la Rudăria și prin comercializarea făinii măcinate aici.

