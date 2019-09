Peste 250 de cavaleri au lansat “Armata Îngerilor” cu scopul sprijinirii copiilor cu probleme de sănătate, care provin din familii fără posibilități materiale

Prima gală caritabilă a cavalerilor din “Armata Îngerilor” a avut loc joi 12 septembrie 2019 la Iulius Congres Hall din incinta Iulius Town. All White Charitable Gala a fost, de fapt, evenimentul prin care s-a lansat oficial Asociația “Armata Îngerilor”. La gală au participat peste 250 de cavaleri care, fiecare, au donat cel puțin câte 50 de lei pentru sprijinirea copiilor cu probleme de sănătate care provin din familii fără posibilități materiale. Printre cei care au răspuns “Prezent” la chemarea Armatei Îngerilor s-au numărat inclusiv IPS Ioan Sălăjean – Mitropolitul Banatului, primarul Nicolae Robu sau Gina Pistol. Alături de ei, alte câteva sute de oameni generoși și sufletiști, care împart aceleași valori, gânduri și planuri de a face bine, adevărați Cavaleri ai Binelui, adunați sub motto-ul “Împreună luptăm pentru binele lor!”.

“Este foarte bine că cineva își aplecă privirea și asupra României care plânge și suferă. De multe ori poate mulți dintre noi vedem doar România care zâmbește și este foarte fericită și senină. Mă bucur nespus că sunt oameni, cavaleri cum își spun ei, care cu ajutorul lui Dumnezeu, ajută alți oameni care au nevoie de mângâiere. Ar trebui să cercetăm cu toții cât mai des și această Românie înlăcrimată”, a spus ÎPS Ioan Selejean, Mitropolitul Banatului atunci când a fost invitat să spună câteva cuvinte în fața Cavalerilor.

“Este lăudabilă inițiativa Cavalerilor din Armata Îngerilor. Am rămas impresionat de ceea ce am văzut și îi voi sprijini cu tot ceea ce pot eu. În plus, promit că voi dona și eu mâine, voi deveni și eu Cavaler in Armata Îngerilor”, a promis Nicolae Robu, primarul Timișoarei.

Tot în cadrul galei au fost prezentate primele 6 familii care vor fi sprijinite cu cheltuielile lunare pentru următoarele 12 luni.

“Acesta este doar începutul. Avem multe inimi bune în rândul timișorenilor, dar și în întreaga țară. Îi așteptăm alături de noi pe toți cei care vor să facă bine prin donațiile lor celor care chiar au nevoie de sprijin din partea cuiva. Le mulțumim tuturor cavalerilor din Armata Îngerilor, care au donat fiecare cât au putut. Unii mai mult, alții mai puțin, nu contează până la urmă suma. Ceea ce ne interesează foarte mult este faptul că toți cavalerii prezenți și-au luat angajamentul să doneze lunar o sumă de bani. Acest aspect e foarte important: donațiile să fie recurente. Pentru că în acest fel Asociația poate să sprijine constant familiile greu încercate pe parcursul mai multor luni poate și ani,” a declarat Diana Vitan Martinaș, unul dintre cavalerii din Armata Îngerilor.

“Într-o lume în care poți fi orice, alege să fii bun – acesta citat mă îndeamnă mereu să aleg să privesc în jurul meu și să cred că dacă fiecare am face asta, am avea o lume mult mai bună în jur”, a completat Gina Pistol.

Ce este Armata Îngerilor?

Armata Îngerilor este o organizație non-profit care își propune să schimbe destine, prin înrolarea cât mai multor “Cavaleri ai binelui”, oameni care să doneze în mod constant, lună de lună, 50 de lei (ca persoană fizică) sau 300 de lei (ca persoană juridică) pentru a schimba viețile unor copii nevinovați și neajutorați.

Cine sunt acești copii?

Sunt copii cu diferite tipuri de cancer, leucemii, malformații cardiace, retinopatii, boli autoimune rare sau chiar fără diagnostic (necesită investigaţii de medicină genetică şi mai mult), afecţiuni congenitale (malformaţii) și alte boli grave, a căror viață depinde de tratamente în spitale private din țară și străinătate, consultații, investigații medicale, operații, transplant, recuperări costisitoare și care nu se încadrează în procedurile de obținere a formularului de decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) sau în cazurile în care, deși beneficiază de decontare prin CAS, au nevoie de susținere financiară pentru transport sau oricare din restul cheltuielilor neacoperite. Copii cu tulburări din spectrul autist (TSA), care nu-și permit terapie recuperatorie, contribuind la îmbunătățirea situației lor în general, aceștia fiind excluși din comunitate, datorită lipsei serviciilor de sănătate și educație potrivite nevoilor lor. Copii cu alte dizabilități grave, de ordin motor și neuromotor, care au nevoie de tratamente și aparatură suport, fără de care calitatea vieții le este grav afectată sau chiar pusă în pericol. Copii care trăiesc în condiții sub limita normalității, departe de minimul decent de supraviețuire, fiindu-le grav afectate șansele la o dezvoltare și viață normală, sărăcia împiedicându-i să își clădească un viitor decent.

Cum devii cavaler în Armata Îngerilor?

În momentul în care ai făcut prima ta donație în valoare de 50 de lei, AICI http://www.armataingerilor.ro/donate/ primești titlul de Cavaler în Armata Îngerilor. Pentru a-ți păstra calitatea de Cavaler, trebuie să repeți donația în fiecare lună. Toate cazurile pe care le vom ajuta sunt detaliate în circuitul privat în care fiecare Cavaler are acces, în social media, Whatsapp și prin intermediul unui newsletter pe care îl primesc în fiecare lună. Vom proteja identitatea copiilor și durerea familiilor lor de publicul larg, nu vom strânge bani din imaginea dureroasă a necazului care-i macină, ci ne vom strânge în Armata Îngerilor din dorința nobilă de a ajuta un semen.

“Toți membrii Asociației primesc la finalul fiecărei luni, un raport care cuprinde date despre valoarea donațiilor făcute și destinația lor. Vrem ca fiecare Cavaler să vadă mereu ce se întâmplă cu banii donați către Asociație. Suntem adepții unei transparențe totale față de cavalerii noștri”, a spus Ciprian Voin, unul dintre cavalerii din Armata Îngerilor.

Comentarii

comentarii