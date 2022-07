Peste 3 milioane de euro în infrasctructura IT de la UVVG Arad

În 25 mai 2022, Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat lansarea ghidului pentru apelul în valoare de 234 milioane € din fonduri P.N.R.R., pentru digitalizarea învățământului universitar de stat și privat. În aceeași declarație, ministrul a precizat că aproximativ 60 de universități vor beneficia de aceste fonduri. Elementul de noutate este că au putut aplica și universitățile private. Conform ghidului de implementare, se pune accent pe dezvoltarea competențelor digitale ale studenților și cadrelor didactice, prin utilizarea echipamentelor achiziționate dar și prin alte metode de predare, acestea fiind un criteriu de bază în implementarea proiectului.

Universitatea noastră a depus un proiect în valoare de 2,88 milioane € + TVA, pentru investiții în infrastructura IT: dezvoltarea centrului de date al U.V.V.G. prin suplimentarea puterii de procesare și stocare a serverelor dar și crearea unui datacenter secundar, pentru backup si recovery. Totodată, se va reface integral rețeaua structurală din campusul universitar și campusul medical, urmând a fi implementată o rețea de cablu de mare viteză, conexiuni wireless de tip hotspot centralizat pentru toți utilizatorii: studenți și cadre.

Din aceleași fonduri se va face un upgrade major la 6 laboratoare IT. În acest sens se vor cumpăra 250 sisteme PC de ultimă generație, cu softuri destinate specializărilor psihologie, pedagogie, drept, medicină, medicină dentară,științe economice.

Pentru specializările din cadrul Facultății de Stomatologie se va achiziționa un unit dentar hibrid, care va utiliza tehnologie augumentată pentru simularea unui pacient, dar și scannere intraorale moderne, care vor permite studenților aprofundarea cunoștințelor practice prin cele mai noi tehnici de învățare.

Un alt punct major al investițiilor va fi înființarea unui „Centru de Simulare în Medicină”, dotat cu sisteme hibride și virtuale de pacienți. Tot pentru specializările din domeniul Sănătate, pentru discipline preclinice se vor crea 3 laboratoare noi, care vor fi dotate cu microscoape digitale de ultimă generație.

Institutul de Științe ale Vietii „Aurel Ardelean” va primi prin acest proiect o serie de aparaturi noi și moderne, pentru analiza digitală a imaginilor macroscopice, cercetare digitală de biologie moleculară, precum și înființarea unui laborator de imagistică in vivo.

Proiectul depus de U.V.V.G. Arad a obținut un punctaj de 82 de puncte, care ne-a clasat printre universități de top din România, conform listei finale ce poate fi consultată online la adresa https://www.edu.ro/ghid_solicitant_granturi_digitalizare_universitati

Laviniu Tripa, Director Department IT : “Ne bucurăm de reușita acestei finanțări, ținând cont că universitățile private au fost entități neeligibile la aplicarea de fonduri, pentru foarte mult timp. A fost un efort comun în elaborarea acestui proiect atât al colegilor de la IT cât și a colegilor din cadrul altor departamente. Implementarea activităților propuse în cadrul proiectului vor aduce un plus de valoare universității, dar mai ales oportunitate pentru dobândirea de competențe digitale a studenților, lucru care, la ora actuală este imperios necesar pentru a fi compentent pe piața muncii.”,

Tot în tendița de digitalizare intră și transformarea digitală a proceselor interne ale universității, fiind vizate dezvoltarea platformei de management studenți, a platformelor de elearning implementate prin noi utilitare, care vor permite crearea unor cursuri interactive dar și comunicare sincronă, precum și dezvoltarea unor aplicații noi, care să vină în sprijinul comunicării mai eficiente cu studenții.

Prof. Univ. Dr. Coralia Cotoraci, Rector U.V.V.G.: „Prin implementarea acestui proiect ne dorim, în primul rând, creșterea calității educației în universitatea noastră. În ultimii ani am reușit să implementăm o strategie de digitalizare la toate nivelele, de la procedura de înscriere, până la susținerera examenelor, fapt care s-a dovedit extrem de util mai ales în perioada pandemiei, când tot sistemul de învățământ a fost online.

Considerăm că, dacă nu investim în transformare digitală, nu mai avem șanse să fim competitivi ca învățământ superior și pe cale de consecință ca țară”.

