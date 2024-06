Peste 30.000 de oameni la concertul lui James Arthur de la Flight Festival

Flight Festival 2024 a început vineri, 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara. Din cauza renovărilor la aerodromul „Cioca”, locația tradițională a primelor patru ediții, organizatorii au fost nevoiți să mute festivalul la Muzeul Satului Bănățean. Această schimbare s-a dovedit a fi inspirată, deoarece nu au mai existat cozile interminabile de trafic de la aerodrom, unde accesul se făcea pe un singur drum. În plus, zona verde, cu iarbă și mulți copaci, a oferit un mediu mult mai plăcut în zilele caniculare decât un aerodrom deschis.

Aproximativ 30.000 de spectatori s-au adunat aseară la Flight Festival, atrași de concertul cap de afiș al acestei ediții: James Arthur.

Înaintea lui Arthur, atmosfera a fost încălzită de trupa Subcarpați.

Vedeta britanică a urcat pe scenă la ora 23:15 și a cântat timp de o oră. Printre piesele interpretate s-au numărat hiturile celebre “Impossible”, “Say You Won’t Let Go” și “Lasting Lover”.

James Arthur a cucerit topurile britanice cu al cincilea său album de studio, “Bitter Sweet Love”, acesta fiind al doilea său album care ajunge pe primul loc. În total, artistul a obținut de patru ori discul de platină și de două ori discul de aur.

Arthur a devenit cunoscut în 2012, când a câștigat cel de-al nouălea sezon al emisiunii de casting “The X Factor”.

Flight Festival continuă în acest weekend cu performanțe de la BUG Mafia, Alex Hills, Bosquito, Deliric X Silent Strike & Muse Orchestra, Grasu XXL, Lucian K, Mario Fresh, R.U.A., The Mono Jacks și The Other You.

Comentarii

comentarii