Peste 350 de fermieri din Timiș si Arad au participat la Ziua câmpului la Lovrin

Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Lovrin a organizat Ziua câmpului 2019, joi 30 mai, la care au participat peste 350 de fermieri și parteneri din Timiș și Arad. Este un eveniment care se desfășoară anual pentru a fi prezentate rezultatele cercetării și noutățile. “De fiecare dată am încercat să prezentăm lucruri noi la stațiunea din Lovrin. În primăvara acestui an, ne-a ieșit brevetul pentru trei noi soiuri. Unul de grâu, Dacic, unul de ovăz, Ovidiu, și unul de cânepă pe nume Teodora. Le mulțumesc tuturor colegilor mei care s-au implicat si m-au ajutat. Le mulțumesc pentru tot efortul depus și pentru toată dăruirea. Le mulțumesc și partenerilor care au fost și sunt alături de noi”, a fost mesajul conf.univ.dr. Marinel Horablaga, directorul SCDA Lovrin. În continuare, profesorul Valeriu Tabără a reamintit că stațiunea funcționează foarte bine și va dèveni un centru foarte important al agriculturii. “SCDA Lovrin va constitui un punct foarte important de atracție în domeniul agricol pe viitor atât pentru fermieri, cât și pentru cercetători și pentru toți cei care activează în agricultura Banatului și nu numai. Dacă in urmă cu câțiva ani cineva se îndoia ca stațiunea de la Lovrin mai există, iată că Lovrinul există și chiar pe o poziție fruntașe. Acest fapt se datorează noii conduceri, dar și echipei excepționale de cercetători, care deși ei au trecut prin momente grele, au rezistat și chiar sunt în plină creație”, a spus prof.univ.dr. Valeriu Tabără, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice.

