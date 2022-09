Peste 400 de medici specialiști din 15 țări sunt la Timișoara, la Congresul Asociației Române pentru Chirurgie Endoscopică – ARCE 2022

În perioada 28 septembrie – 01 octombrie 2022, se desfășoară la Timișoara trei importante manifestări medicale ale Asociației Române pentru Chirurgie Endoscopică, ARCE 2022.

Participă peste 400 de medici specialiști din 15 țări.

Este vorba de Al XI-lea Congres Național al Asociației Române pentru Chirurgie Endoscopică, Al XIII-lea Simpozion Național de Chirurgie Bariatrică și Metabolică și Al III-lea Simpozion Național de Chirurgie Robotică.

Tema generală a congresului, Minimal Invasive Surgery – Knowing better, doing better, vine să sublinieze, încă o dată, rolul principal asumat de către A.R.C.E. de a dezvolta o educație chirurgicală valoroasă pentru toți participanții.

Programul științific al Congresului conține numeroase conferințe, sesiuni interactive, sesiuni video susținute de experți recunoscuți național și internațional. Cursurile și workshop-urile pre-Congres vor reprezenta pietre importante depuse în pavajul perfecționării profesionale pentru participanți.

Cu acest prilej, prof. Dr. Ciprian Duță, președintele A.R.C.E. și președintele congresului, a transmis următorul mesaj:

“Cu toții sperăm ca actualul context epidemiologic (și restricțiile în ceea ce privește organizarea de evenimente) să aibă un final fericit. Sunt convins că majoritatea dintre dumneavoastră își doresc să poată participa din nou la un congres de chirurgie de înaltă ținută științifică.

