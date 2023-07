Peste 500 de șoferi UBER fără forme legale, depistați în urma unui control de inspectorii ITM Timiș

Un control efectuat de inspectorii ITM Timis la partenerii UBER din Timisoara, inopinat si sincronizat, a dus la rezultate extrem de spectaculoase.

Prezenta in emisiunea Bursa afacerilor de la 9TV, Ileana Mogosanu, inspector sef la ITM Timis, a dezvaluit ca, in urma acestei campanii, s-au aplicat amenzi in valoare de 3,259 milioane de lei. Motivul? Au fost depistati peste 500 de soferi care lucrau la negru.

“La campania pe UBER au fost rezultate foarte bune. Am verificat 299 de angajatori, am sanctionat 69. Din cele 88 de sanctiuni aplicate, 36 au fost amenzi contraventionale si 52 de avertismente.

Am depistat nu mai putin de 510 persoane care munceau fara forme legale, motiv pentru care am aplicat amenzi in valoare de 3,259 milioane de lei.

Am mai facut acest control in urma cu patru ani, dar aveam informatii din piata ca s-au gasit alte modalitati de ocolire a legislatiei. Noul control ne-a confirmat ca, totusi, partenerii UBER sunt dispusi la artificii si ca nu merg pe ce spune legea”, a precizat Ileana Mogosanu.

In pregatirea acestui control, ITM Timis a solicitat de la ARR toate autorizatiile conforme pe care le-au eliberat, cu numere de masini si denumirea firmelor, dupa care s-a emis o adresa catre UBER in care s-a solicitat numele soferilor si la ce firme activeaza.

“Acum patru ani am invatat sa citim toate listingurile pe care le au ei acolo, pentru ca este o evidenta destul de clara. La ce ora ai luat cursa, cvat a durat, la ce ora ai lasat clientul, cati bani ai primit”, a mai explicat inspectorul sef al ITM Timis, Ileana Mogosanu.

