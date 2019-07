Pești Piranha, găsiți într-un lac din România, unde turiștii obișnuiesc să facă baie

Cei care au fost la pescuit în acest sfârșit de săptămâna, zona Firiza-Baraj din Baia Mare, au avut parte de surprize în ceea ce privește captura lor. Nu vorbim doar de un singur pește Piranha ci de faptul că mai mulți pești au fost trași la mal.

„Aseară cand am fost la pescuit am avut ocazia să prind si eu un Piranha la barajul Firiza, am auzit că au fost prinși mai mulți pești, e o surpriză pentru mine dar mă gândesc la consecințe deoarece sunt turiști care fac baie, iar acest pește este recunoscut pentru ferocitatea și dinții săi foarte ascuțiți.”

Probabil că modificările climatice au determinat ca acest pește să transforme Barajul Firiza într-un habitat propice lor, așteptăm specialiștii să se pronunțe în acest sens și daca acest pește reprezintă într-adevăr un pericol pentru turiști, scrie jurnalmm.ro.

