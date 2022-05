Petiție pentru suspendarea noului regulament de parcare TimPark

Noul regulament de parcare TimPark realizat de Primăria Timișoara este tot mai controversat. În mediul on-line a apărut o nouă petiție pentru suspendarea regulamentului, inițiatorii spunând că acesta nu asigură locuri de parcare, este discriminatoriu și fără logică și chiar generează dificultăți de adaptare și integrare refugiaților din Ucraina.

Iată textul petiției, pe care o puteți semna AICI:

”Va invitam sa ne alaturam in numar cat mai mare in demersul pentru suspendarea noului regulament de parcare TimPark emis prin H.C.L.M. Timisoara nr. 20/2022, in special cel care face referire la impunerea unui abonament de parcare anual pentru zonele rezidentiale si restrictiile pe care le aduce si cel care face referire la taxarea parcarii in zilele de sambata in Zona Verde.

Solicitam aceasta deoarece consideram ca:

tarifele sunt impuse fara a asigura un loc de parcare ci doar o “speranta”

regulamentul a fost stabilit fara a se tine cont de o logica pe baza realitati din teren

regulamentul a fost stabilit fara o consultare cu cetatenii afectati (nu online)

numarul de locuri de parcare comunicat in noul regulament pentru anumite strazi este mult mai mare decat exista in realitate, cifrele fiind mult mai mari

expune cetateni in imposibilitatea identificarii unei solutii de parcare a autoturismului propriu, deoarece sunt diverse situatii care nu au fost luate in calcul de catre cei care proiectat si aprobat acest regulament

initiatorii nu au luat in calcul lipsa de siguranta din cartierele din Timisoara si pericolul la care sunt expuse cetatenele care circula noaptea pe strada sau chiar riscul furturilor din autoturisme

genereaza discriminare intre locuitorii Timisoarei si “imigrantii” din alte localitati si judete

genereaza conflicte intre rezidentii care achita taxa de abonament si cei care evita

agentii economici sunt discriminati, neoferindu-le alternative viabile si corecte

se cer bani pentru a parca in parcari amenajate, insa actualmente sunt foarte putine locuri de parcare amenajate in zonele rezidentiale, dar cu toate acestea s-au instalat panouri de parcare pe trotuare chiar si in zonele unde parcarile nu sunt amenjate si nici locurile de parcare delimitate

limiteaza oaspetii si ii pune sa caute locuri de parcare semnalizate pentru nerezidenti, distragandu-le atentia de la drum si punandu-le siguranta in pericol atat lor cat si altor participanti la trafic sau pietoni

genereaza dificultati de adaptare si integrare refugiatilor din Ucraina cu atovehicule care sunt debusolati de situatia razboiului si nu au locuinta fixa

creste riscul de suprapopulare a locurilor de parcare existente prin desfiintarea locurilor de parcare “inventate”

unul din motivele implementarii acestei H.C.L. declarat de oficiali este ca se doreste “curatarea” autovehiculelor cu numere din alte judete sau abandonate in parcari, insa aceasta curatare se va face pe banii cetatenilor

nu se garanteaza locuri de parcare in viitor, doar se promit la fel ca si “autostrazile promise de 30 de ani incoace”

interfereaza cu drepturile omului conditionandu-l sa aleaga mijloace de transport in comun sau mersul pe jos, fara sa tina cont de nevoile punctuale ale cetatenilor si fara sa asigure siguranta pe strazile Timisoarei sau in mijloacele de transport

genereaza costuri intr-o perioada de recesiune in care populatia tarii este expusa la cheltuieli mai mari in conditiile in care salariile stagneaza

se face comparatie cu orasele europene fara a se tine cont ca nivelul de trai din Romania nu a ajuns inca la nivelul de trai din Germania, Austria, Franta

se incalca vreo 11 prevederi legale conform celor de mai jos, identificate si enuntate de dl. Avocat si Prof. Univ. Cristian Clipa:

(i) art. 7 alin. (1) fraza I, alin. (2), (3), (4), (5) și (8) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

(ii) art. 128 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 195/2002 (Codul rutier);

(iii) art. art. 2 alin. (1) pct. 55 din Legea nr. 273/2006 (Legea privind finanțele publice locale);

(iv) art. 136 alin. (6) și (8) lit. de la a) la d) din C. adm.;

(v) art. 484 alin. (2) și (3) din Codul fiscal [Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal];

(vi) art. 285 lit. a) și d) din C. adm.;

(vii) art. 3 alin. (1) și (2) din C. muncii;

(viii) art. 86 alin. (1) și ale art. 227 alin. (1) C. civ. și

(ix) art. 45 din Constituția României;

(x) art. 23 alin. (1) și ale art. 36 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat;

(xi) art. 3 alin (1) lit. i), ale art. 36 alin. (1) și (2), ale art. 39 alin. (1) și (4) lit. a) și b) și ale art. 40 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local.”

