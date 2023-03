Piane pentru Timișoara, aduse de bulgarii bănățeni din Germania. „Din păcate s-au pierdut urmele la multe din instrumentele donate Primăriei Timișoara”

Peste 75 de pianine au ajuns la Timișoara, din 2019, de când a demarat inițiativa bulgarilor bănățeni din Germania. Instrumentele au fost plasate în spații publice, în aeroport, gară, în holurile universităților, bibliotecilor, la primării, în școli, parcuri sau piețe publice. Din păcate, multe și-au pierdut urmele deja, altele s-au deteriorat, iar în unele cazuri cei care le-au primit nici măcar nu le-au scos la vedere.

„Primele pianine au fost oferite Primăriei Timișoara, pe vremea când am colaborat cu viceprimarul de atunci, Dan Diaconu. Am avut pe cineva care s-a ocupat de ele, au fost împrăștiate prin diferite locuri. Din păcate s-au pierdut urmele la multe. Puține au ajuns conform scopului inițial. Au fost și în parcul Botanic, chiar două, în Parcul Central și Parcul Copiilor, nu știu ce s-a întâmplat cu ele. Cea de la aeroport, am înțeles că e în sala de Sosiri. Dacă era la Plecări, să zicem că mai oprea unul și altul să cânte la ea, că au timp până trebuie să zboare. Dar la Sosiri, toți fug cât mai repede după ce ajung acolo. Nu stă nimeni acolo. Ideea a fost să fie la intrare. Mi s-a spus că sunt reguli de securitate, dar eu am văzut în atâtea aeroporturi. Pianina are un metru pătrat, se poate lipi de un perete”, a mai spus Erwin Bausche, inițiatorul proiectului Pianine pentru Timișoara.

Bulgarii bănățeni din regiunea Baden Wurtenberg strâng instrumente pe o rază de 160 de kilometri în jurul orașului Karlsruhe.

„Vrem să aducem o bucurie şi zâmbete pe feţele timişorenilor, vizitatorilor şi de a atrage atenţia asupra beneficiilor muzicii clasice. Să știți că acel dor de țară îl simte fiecare, în orice moment. Am vrut și noi, bulgarii din Banat care trăim în Germania, să ajutăm cumva Timișoara. Am zis să facem ceva ce am văzut în foarte multe locații în Occident, de la Londra, la Amsterdam, din Paris la Berlin. Să fie ceva care să aducă bucurie, care să creeze o altă stare de spirit. E ceva ce nu necesită bani foarte mulți – oamenii donează pianinele în Germania, ci efort, să cauți pianine, să le cari, să le aduci aici, să fie împrăștiate în spații publice, să fie în siguranță”, a declarat Erwin Bausche, originar din Dudeștii Vechi.

Nu sunt prea mulți doritori de pianine

Deși bulgarii bănățeni donează pianinele, o altă problemă cu care se confruntă ei este lipsa de interes pentru ele. Erwin Bausche susține că se roagă de oameni să primească o pianină de care trebuie să aibă și grijă.

„Toate instrumentele au povești în spate. Pianina de la aeroport am luat-o de la cineva, un domn de vreo 60 de ani, care s-a mutat. L-ar fi costat câteva sute de euro să transporte pianina. A cântat ca de adio, a mângâiat pianina și aproape că i-au dat lacrimile și mi-a zis să facem ceva încât ea să trăiască. Din acest motiv am dus-o la aeroport, poate peste ani acel om venea cu avionul și își revedea pianina. I-am spus unde a ajuns. Sunt foarte multe povești. Cineva a învățat să cânte la acel instrument acum 70 de ani, altul acum 40 de ani. Cei care ni le dau vor ca instrumentul să bucure și alți oameni, să fie de folos cuiva. Acum, după ce am pățit atâtea cu ele, urmărim să funcționeze și le dăm doar cu contract de comodat”, a declarat Erwin Bausche.

Pianinele sunt în formă bună, dar multe dintre ele au nevoie de acordaje, lucru de care ar trebui să se ocupe cei care le primesc.

Erwin Bausche a realizat un acord și cu Asociația Timișoara 2023, pentru zece pianine. Șapte au ajuns deja în oraș. Două sunt la centrul asociației, una e la o grădiniță și celelalte așteaptă să fie distribuite.

Separat de acestea, au ajuns două pianine și la Iulius Mall, care ar trebui să fie amenajate în perioada următoare.

Comentarii

comentarii