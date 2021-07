Piața cerealelor în Timiș și Arad, la începutul campaniei de seceriș 2021

În Timiș, contractele futures la porumb au ajuns să se încheie în luna iunie la prețuri foarte bune de 0,95 -1.00 lei kg. Prețul la grâu și la orz a ajuns la 0,85 lei kg. Balint Petrescu, fermier și trader important din Peciu Nou, spune că de obicei contractele se fac în oglindă. Producătorul încheie documentul cu cumpărătorul, iar acesta mai departe face alt contract cu traderii mari.

Prețurile schimbătoare de la o zi la alta și chiar de la o oră la alta

”Atunci eu sunt asigurat că voi avea marfa la un nivel bun. Asta înseamnă contractul în oglindă – siguranța că îl voi putea realiza. Vezi contractul înainte, ca să poți să îl faci pe următorul cu traderul mare. E o practică utilizată destul de des.Din păcate, se mai întâmplă ca să închei un contract cu fermierul, dar acesta nu mai vrea să îți mai vândă că a găsit un alt preț mai bun în altă parte. Există o fluctuație foarte mare a prețurilor de la o zi la alta și chiar de la o oră la alta. Oricum este riscant să faci asemenea contracte la acest nivel, dat fiind că se anunță temperaturi mari și lipsa ploilor în Timiș și oricând poate fi calamitată cultura”, este de părere Petrescu.

La rapiță s-au încheiat contracte cu 540 de euro tona în Timiș. Fermierii mai susțin că producțiile la grâu par a fi bune către sfârșitul lunii iunie, numai temperaturile extreme să nu producă daune neprevăzute. Depinde și de solul pe care se află cultura. Pe sărătură nu se obțin rezultate bune.

”Eu am obținut la orz 5 tone pe sărătură, e puțin, dar pe cernoziom am avut o parcelă pe care am făcut 10 tone în acest an.Prețul la grâu acoperă cheltuielile și poți obține profit, dar dacă fermierul nu va obține producții bune la floare și la porumb, atunci va pierde. Pentru un ha se cheltuiesc în medie 2.000 de lei în funcție de cultură, dar dacă soarele va pârjoli tot nu mai obții nimic. Atunci e clar că ai pierdut”, susține fermierul din Peciu Nou.

În general, prețul de 0,85 de lei îi mulțumește pe fermieri cu o condiție. Samson Popescu din Cărpiniș a explicat:”Acest preț este bun la sfârșitul lunii iunie sau începutul lunii iulie, dar cum prețurile încep să crească la inputuri, atunci 0,85 lei își va pierde din valoare. Poți să funcționezi, numai dacă ai profit, dar dacă nu îți poți acoperi cheltuielile din valoarea producției și să îți mai și rămână ceva în plus, atunci nu mai poți funcționa”, spune fermierul.

Fermierii din Nădlac Arad nu au mizat pe contractele futures la grâu, în acest an agricol. Numai dacă va fi un preț excepțional, ei vor decide să vândă în momentul recoltării. În alte condiții, nu. ”La grâu nu am făcut contracte future, ci am preferat să așteptăm recoltatul. Probabil vom stoca grâul”, spune Kelo Milan, președintele Cooperativei fermierul Nădlăcan.

La rapița și la floarea soarelui au fost încheiate contracte future cu 1.950 de lei tona, încă din luna martie. Din păcate, nu este un preț bun, raportat la nivelul din luna iunie. Totuși fermierii au fost prevăzători și au contractat numai o tonă jumătate pe ha, iar diferența din cantitate obținută va putea fi vândută cu un preț mult mai bun. Prin urmare, ei se bucură că acum a crescut prețul. Dacă această cultură nu va fi afectată de furtuni, grindină sau alte fenomene extreme, ei speră să obțină un profit normal.

”Prețurile sunt extrem de fluctuante și se schimbă aproape zilnic. Noi am reușit să contractăm porumbul din recolta anului 2021 cu 0,98 de lei kilogramul cu câteva săptămâni în urmă. Acesta este un preț bun dacă luăm în calcul o producție normală, dar având în vedere că nu știm ce producție vom avea, cred că e mai dificil să apreciez dacă va fi unul bun”, a spus Kelo Milan. Rapița și grâul arată bine către sfârșitul lunii iunie și fermierii speră că recoltatul va începe în prima săptămână a lunii iulie la grâu, dar totul depinde de condițiile meteo. În ceea ce privește culturile de toamnă, anul 2021 este un an cu evoluție normală, raportat la 2020, când au fost mari probleme la cereale din cauza secetei, iar grâul a fost întors în mare parte de către fermierii din Nădlac.

