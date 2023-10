Piața de la Miezul Nopții – MidNight Market – succes extraordinar, la AgroVillage a USV Timișoara

Sâmbătă noaptea, 14 octombrie, ineditul format ”Piața de la Miezul Nopții – MidNight Market” a prins foarte bine la publicul din Timișoara și a avut un succes extraordinar, începând cu lăsarea întunericului, ora 19.00, până după miezul nopții.

Într-un cadru nocturn de poveste, la AgroVillage a USV, mii de persoane au ținut să vină să își facă piața și să servească un gulaș sau o sarma și să asculte folclor de cea mai bună calitate.

În pitoreasca piață agroalimentară AgroVillage, amenajată în incinta Universității de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Calea Aradului nr. 119, MidNight Market a fost la prima ediție. Aici vizitatorii au avut o ofertă bogată de la producătorii locali din Banat, artizani și mici meșteșugari.

Timișorenii au putut achiziționa într-un mediu nocturn cum nu au mai întâlnit însuflețit de lumininițe multicolore și muzică bună legume și fructe, roșii, ardei, vinete, castraveți, ridichi, struguri, mere, pere, gutui etc, brânzeturi, unt, smântână, cașcaval, și produse de panificație, dar și să se delecteze cu preparate culinare tradiționale la ceaun, gulaș, ciolan afumat la rotisor și papricaș, vin de casă fiert, must și dulceață de dovleaz și peste 600 de sarmale oferite gratis pofticioșilor.

Aici au mai putut achiziționa paste în roată de parmezan, bere artizanală, precum și articole de artizanat: cojoace din piele, opinci, coșuri de nuiele, figurine din lemn, măști artizanale, preparate din lavandă etc.

De ce a fost organizată o asemenea manifestare cum nu au mai văzut bănățenii?

Prof. univ. dr. Cosmin Popescu, rectorul Universității de Științele Vieții Regele Mihai I al României, a explicat:

”Universitatea de Științele Vieții i-a susținut întotdeauna pe producătorii agroalimentari locali. Astfel, acum am încercat cu partenerii de la Piețe 24 să găsim un concept de promovare de marketing inedit. S-a venit cu această propunere, aceea ca cetățenii să facă cumpărături până la miezul nopții într-un cadru pitoresc frumos amenajat și cu o denumire nouă, Midnight Market. Mie mi-a plăcut foarte mult. Imediat am fost de acord, am susținut-o și o susțin.

Trebuie să recunoaștem că tot ceea ce a avut loc, sâmbătă seara, la Agrovillage a USV a fost de mare succes. Mesajul nostru este că Universitatea de Științele Vieții susține producătorii locali din zona Banatului și sprijină agricultura românească.

La Midnight Market au fost producători agroalimentari din zona Timiș, Arad, Caraș Severin și Hunedoara. În plus, aces concept are și o latură culturală, a avut și un spectacol tradițional de folclor unde și-au dat concursul artiști iubiți de bănățeni.

Am dorit ca acest tip de evenimente, acest proiect cu totul inedit, să aibă o permanență. Midnight Market a avut așa mare succes din mai multe motive: e vorba de forma deosebită a proiectului și timpul frumos ne-a ajutat foarte mult, precum și diversitatea ofertelor și activităților prezente. În plus, lumea dorește să iasă din casă la orele serii și să îmbine utilul cu plăcutul printr-o vizită la piață.

Aici au putut servi chiar cina împreună cu familia, oamenii au ascultat și muzică tradițională folclorică de calitate. Toate acestea au fost la Midnight Market, la Agrovillage a USV Timișoara, și au avut mare succes de public.”

Cătălina Jahn, adminitrator Piețe24, a adăugat: ” Ne-am propus să aducem în atenția publicului bănățean un nou concept, inedit pentru Timișoara, un eveniment cu produse locale, 100% românești.

Ideea mi-a venit când eram în concediu în India. Acolo se practică asemenea manifestări și au impact la public, Midnight Market. Ne-am gândit de ce nu? Hai să o aplicăm și să o adaptăm și la noi în Timișoara, mai ales că așa ceva nu există în România, nici în frumosul nostru oraș multicultural. Ne-am gândit haideți să încercăm un asemenea proiect cu totul inedit. Este nou, este o premieră națională. Bineînțeles că am avut și emoții. Nu știam dacă prinde la oameni, dar iată că are mare succes la timișoreni.

Sunt foarte fericită că funcționează și proiectul va continua, evident. Au fost oferte pentru toate vârstele și pentru toți. În plus, avem și folclorul prezent, latura culturală, avem producătorii tradiționali locali cu oferte extraordinare de produse agroalimentare de calitate”.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Piețe24, Akademika Food – USVT, Agrocampus USVT, AgroVillage Banat – USVT, Akademika Banat și ambasadorii Club USVT.

Partea artistică a fost asigurată de ansamblul folcloric de cântece și dansuri ”Akademika Banat” cu soliștii vocali – Mircea N. Cârţişorean, Mihaela Ivanciuc și Ana-Maria Radu, studenți și masteranzi ai USVT.

”Ne dorim încurajarea desfacerii produselor locale și regionale, de calitate, astfel încât să promovăm autenticitatea, diversitatea gastronomică, meșteșugurile și munca producătorilor autohtoni”, a concluzionat rectorul Cosmin Popescu.

