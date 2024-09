Pirtea și Blaga sunt primii pe listele PNL Timiș pentru Camera Deputaților și Senat

Liberalii timișeni și-au stabilit candidații considerați eligibili pentru alegerile parlamentare. Primii pe listele pentru Senat și Camera Deputaților sunt, conform așteptărilor, mai interesant e de la poziția a doua în jos.

Așadar, Vasile Blaga, interimarul pus în fruntea filialei județene PNL Timiș, după demisia lui Alin Nica, care a reprezentat PNL până în acest an în Parlamentul European, deschide lista pentru Senat, iar deputatul Marilen Gabriel Pirtea, rector al Universității de Vest din Timișoara, deschide lista pentru Camera Deputaților. Deci, aici nu avem parte de nicio surpriză.

Mai interesant este cine urmează pe listele amintite. La Senat, al doilea pe liste va fi Cosmin Tabără, actualul viceprimar al Timișoarei, fostul șef al PNL Timișoara.

Cristian Bușoi, în ciuda presiunilor făcute și a încercărilor de a primi locul doi pe lista pentru Camera Deputaților, el nu prinde decât locul trei, fiind trecut pe listă după alegerea primarilor timișeni, peste care conducerea națională nu a trecut. Deci pe locul doi se va afla, actualul primar de Gătaia, Raul Cozarov. După Bușoi, pe locul patru a intrat Liliana Oneț, fost prefect de Timiș.

Pentru celelalte locuri candidații vor fi stabiliți ulterior, pe baza candidaturilor depuse, la ambele Camere, care se vor afla în dezbaterea și analiza decizională din BPJ PNL Timiș

„Prin lista de candidați stabilită astăzi de PNL Timiș am dat întâietate principiului profesionalismului și, simultan, am respectat voința și specificul comunităților locale din Timiș. Suntem convinși că în Timișoara se află unul dintre nucleele cele mai importante ale liberalismului românesc și, în consecință, ne adresăm timișorenilor cu deschidere și încredere, pentru a-i reprezenta cu onoare în Parlamentul României. În plus, candidații PNL asigură o bună reprezentare a diferitelor categorii profesionale și sociale, în acord cu specificul județului. Am parcurs și un proces firesc de stabilire a candidaților, în care s-au implicat și primarii PNL, ca reprezentanți semnificativi ai comunităților locale din județ, aceștia pronunțându-se cu un vot acordat pentru prezența pe această listă de candidați a unuia dintre primarii liberali cunoscuți în Timiș. Obiectivul filialei PNL Timiș este de a câștiga alegerile din acest an, maximizând numărul de mandate de parlamentari liberali și aducând un aport major din cel mai mare județ al vestului țării pentru câștigarea mandatului de președinte al României de către candidatul Nicolae Ionel Ciucă, președintele PNL.”, a spus Marilen Gabriel Pirtea, cel despre care se spune că este, de fapt, la conducerea filialei.

Echipa de candidați pentru Parlamentul României, stabilită astăzi de BPJ PNL Timiș, va fi propusă Biroului Permanent Național al Partidului Național Liberal, care va valida componența finală a acesteia în cadrul următoarei sedințe decizionale.

