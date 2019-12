Placă comemorativă în memoria agentului erou Cristian Amariei, împușcat mortal de un infractor

Conducerea Inspectoratului de Politie al Judetului Timis a fost prezenta, astazi, de la ora 11, la Politia Orasului Recas, unde s-a dezvelit o placa comemorativa in memoria agentului Cristian Amariei, politistul impuscat de un infractor periculos, in timpul unei misiuni de punere in executare a unui mandat de urmarire internationala. Cristian Amariei a fost impuscat in 2 iunie 2019, de urmaritul Marcel Lepa. Ulterior, criminalul s-a sinucis in Penitenciarul Timisoara. In urma acestei tragedii, noua ofiteri din conducerea IPJ Timis sunt cercetati de conducerea Politiei Romane, printre care si inspectorul sef Alin Petecel, dar si adjunctul acestuia pe linie de Ordine Publica.

