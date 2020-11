Plan ROȘU a fost activat. Incendiu devastator la secția ATI de la Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț. Șapte morți, printre care și un medic – Video

Incendiu puternic și plan roșu activat la Piatra Neamț. 7 persoane au murit din primele informații venite de la ISU.

Mariana Popa, purtator de cuvant ISU Piatra Neamț: “La momentul acesta incendiu este lichidat. Spitalul e foarte aproape de pompieri. Din păcate e vorba de 7 persoane care au decedat în incendiu.”

Printre victime s-ar număra și un medic.

Conform informațiilor inițiale, în secția de ATI se aflau 8 persoane ventilate.

Este activat planul rosu de interventie in judetul Neamt, toate echipajele disponibile merg catre Spitalul Judetean de Urgenta din Neamt. E un incendiu in sectia de Terapie Intensiva. Erau 8 persoane in aceste saloane. Sunt echipe de cautare/salvare care incearca sa recupereze aceste victime.

O parte din incendiu a fost lichidat.

