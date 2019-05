Plângere penală și anchetă pentru polițistul cu BMW

Arădeanul care a fost șicanat în trafic de un polițist cu BMW, care și-a chemat un coleg cu girofar în ajutor, a fost în această dimineață la Poliție pentru a fi audiat în cadrul anchetei interne demarate de comanda Poliției arădene. „Apreciez rapiditatea cu care conducerea poliției arădene a decis să ancheteze acest caz și aștept un rezultat pe măsura gravității faptelor. Am depus o declarație în care am explicat moment cu moment modul cum s-a produs incidentul. Am explicat că polițistul și-a chemat colegul direct, fără a apela numărul 112, iar acesta a venit cu mașina de serviciu cu girofarul în funcțiune, neînsoțit de alt polițist. Urmează ca Poliția să verifice detaliile evenimentului rutier. Am și o filmare cu tot ce s-a întâmplat acolo dar îmi rezerv dreptul să o fac publică doar atunci când voi considera eu potrivit și pe canalele pe care le voi considera eu. După declarație am depus la poliție un denunț penal pe numele polițistului, pentru abuz în serviciu și trafic de influență. Urmează să primesc numărul de înregistrare al denunțului și numărul sub care acesta va fi instrumentat de Parchet”, a declarat Florin Flonta, arădeanul care a inflamat rețelele de socializare cu modul în care a fost tratat de cei doi polițiști, cel cu BMW și cel cu mașina de poliție cu girofar. Florin Flonta a mai declarat că va solicita daune morale pentru modul în care a fost tratat, fiind practic blocat peste jumătate de oră, timp în care polițistul chemat în sprijin i-a ținut actele pe care i le-a înapoiat ulterior, spunându-i că poate pleca pentru că nu a comis nici o faptă. Suma pe care o va primi o va dona în scopuri caritabile.

