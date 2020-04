Platforma Vă ajutăm din Timișoara a reunit peste 180 de persoane și ONG-uri în sprijinul comunității

Platforma Vă ajutăm din Timișoara a reușit să reunească, în mai puțin de o lună, forțele a peste 180 de persoane și numeroase ONG-uri, pentru a fi în sprijinul comunității.

Rezonând cu inițiativa celor din Cluj-Napoca – Vă ajutăm din Cluj, Tiberiu și Carmen au preluat ideea și, într-un timp foarte scurt, alți voluntari s-au alăturat și s-a creat un circuit de sprijin pentru comunitate.

Printre ONG-urile și organizațiile implicate se numără: Federația Inițiativa Timișoara, Look Inside, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT), United Way, Rotaract, Declic, Student Plus și Grow.

Prin intermediul ONG-urilor deja active în comunitate au putut fi create parteneriate importante atât în sectorul privat (Profi România, DIGI), cât și public prin coordonarea activităților cu autoritățile publice (Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara).

”Parteneriatul cu DIGI a făcut posibilă realizarea unei centrale proprii unde 80 de voluntari preiau apelurile la numărul 0356406517, număr pus la dispoziția celor pe care dorim să-i protejăm și să le fim alături”, susțin organizatorii.

La acest număr pot suna: vârstnicii, fiind cei mai vulnerabili în cazul infectării cu Covid -19, persoane cu dizabilități sau aflați în imposibilitatea de a părăsi domiciliul, persoane aflate în autoizolare, persoanele care doresc să fie ascultate sau consiliate.

Apelurile preluate sunt direcționate către coordonatorii echipelor de voluntari, în funcție de categoriile în care se încadrează.

1.Cumpărarea alimentelor sau medicamentelor. 2. Consiliere psihologică, oferită în mod gratuit de către specialiști. 3. Cazurile sociale (cele care se încadrează în baremele stabilite de legislația națională) sunt transmise către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara (sincronizarea realizându-se prin cooperarea instituțională cu FITT) – cooperarea cu autoritățile fiind esențială.

”Apelăm la voi toți pentru a ajunge la categoriile cele mai vulnerabile din Timișoara si din județ. Ne dorim ca această platformă să reunească cât mai multe ONG-uri, voluntari independenți și parteneri importanți pentru a eficientiza trecerea peste această criză.

Comunitatea timișeană, de fiecare dată când este nevoie, știe să fie împreună și aproape de cei care au nevoie. Vă mulțumim și vă așteptăm, atât pe pagina noastră de facebook”, îndeamnă organizatorii.

