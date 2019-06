Ploile extreme au distrus o parte din culturile din Timiș și i-au dus la disperare pe fermieri

Ploile extreme care cad aproape zilnic de la începutul lunii mai au distrus o parte din culturile din Timiș și i-au îngrozit pe fermieri. Ei susțin că anul agricol 2019 este cel mai ciudat, mai greu și cu cele mai mari provocări din ultimii douăzeci de ani.

În plus, amenințarea bolilor reprezintă un alt pericol mare pentru culturi, din cauza precipitațiilor prea abundente și a temperaturilor scăzute.

”Pe câmp e apă cât cuprinde. Am în jur de 100 de ha în baltă, unde culturile sunt compromise aproape 90%. Cred că nu vor produce nimic. Am și grâu și mazăre și porumb și floarea soarelui sub ape. Ne-am dorit ploaie, din cauza secetei din toamnă și din lunile februarie, martie aprilie și a venit într-o lună, în mai, 240 de litri în zona mea. Avem băltiri, avem probleme cu grâul. A bătut și piatra. Să vedem cum vom trece peste toate acestea. În principiu este un an foarte greu pentru agricultura din Timiș. Poate vom beneficia de vreun ajutor. Există un sistem de pompare a apei, dar funcționează două ore pe zi. Nu știu de ce nu funcționează 24 de ore pe zi. Canalul e plin cu apă. Dacă ar merge pompa s-ar mai duce apa. Așa rămâne acolo. E grav.”, a declarat Nelu Stan, fermier în Checea.

După șapte luni de secetă, a venit ploaia, dar mult prea multă și într-un timp foarte scurt. Daniel Grosz, director zonal Bayer, a explicat că, în lunile septembrie -octombrie 2018, nu au fost precipitații deloc. În 16 noiembrie, au fost ploi de peste 20 de litri pe metru pătrat. Până la intrarea în iarnă, au fost până la 28 de litri în zona Comloș. Lunile de iarnă și primăvara anului 2019 a fost deficitară în precipitații. În februarie au fost 10 litri pe metru pătrat, în martie, la început, au fost 4,5 litri și în final 5 litri, iar în aprilie 11 litri – cantități nesemnificative. În luna mai, în zona Comloș au fost 136 de litri, dar sunt locuri unde s-au depășit 160 -180 de litri.

Alin Mihalache, administratorul fermei Agri Mondo, a spus că în zonă Hodoni au fost 152 de litri pe metru pătrat numai în luna mai. ”Pe celelalte luni dinainte, am avut 72 de litri pe metru pătrat. Ploaia în excedent a ajutat la cerealele păioase să ridice producțiile. Acestea pot fi mai mari decât am scontat inițial, dar va fi o mare problemă dacă nu vom reuși să facem tratamentul la grâu pentru spic, în special pentru fuzarioza spicului. Ploile sunt un mare ajutor pentru culturile de floarea soarelui, porumb și soia, dar și aici obligatoriu trebuie să intrăm cu erbicidările, dar ploile nu ne lasă să intrăm în câmp. Cantitativ la cereale păioase – grâu, orz, ovăz – producția a crescut cu 20% prin umplerea bobului. Șansa este să ne lase vremea să facem tratamentele, în caz contrat va fi grav. Producțiile nu vor fi de calitate”, a declarat Alin Mihalache, în 31 mai.

Agricultorii sunt siguri de un lucru: 2019 e un an cu provocări foarte mari cu care nu s-au mai confruntat până acum. Samson Popescu, administratorul fermei Semisland din Cărpiniș, a explicat că toamna lui 2018 a debutat cu secetă excesivă, în primăvara anului 2019 au fost temperaturi scăzute, iar nopțile reci.

”Prin urmare, la sfârșitul lunii mai 2019, porumbul era în 5 -6 frunze, când trebuia să aibă chiar 10 frunze. Au trecut două luni de la semănat, iar datorită lipsei temperaturile optime, porumbul nu a reușit să crească. Pe de altă parte, în luna mai au fost precipitații de trei ori mai mult decât în media multianuală. Într-o lună avem peste 160 de litri pe metru pătrat. Avem multe culturi cuprinse de băltiri. Sunt suprafețe de pe care nu vom recolta nimic. Avem sub ape și culturile de toamnă – cereale păioase – dar și culturi de primăvară – porumb, floarea soarelui. Problema este că atunci când sunt ploi multe apar și bolile periculoase, iar acestea creează mari presiuni asupra culturilor. Eu am reușit să fac tratamentul la grâu cu avionul, fiindcă nu am putut să intru pe câmp cu utilajele”, a spus Samson Popescu.

Fermierii mai speră că pot salva culturile, dar grav este că firmele de asigurări nu oferă despăgubiri pentru băltiri. Prim urmare, e clar că pierderile vor fi mari, în lipsa despăgubirilor.

”Totuși ar putea să mai fie șanse. Dacă de aici încolo vor veni căldurile se va mai putea recupera ceva din porumb și floare, Problema este că asigurările nu îți plătesc băltirile, ci numai pagube provocate de grindină sau altele. Pentru băltiri nu plătește nimeni”, spune Popescu. ”Poate va compensa prețul la vânzarea producției, dar din neferice de 15 ani acesta este același și la grâu și la cucuruz. E foarte greu”, este de părere Nelu Stan.

Concluzia este clară: ”Anul agricol 2019 este cel mai dificil pe care l-am întâlnit până acum. Am plecat cu secetă în toamnă, apoi cu rapiță decimată. Porumbul a fost semănat la timp, dar din păcate a venit luna mai și plouă permanent și nu mai reușim să ne facem treaba pe câmp așa cum ar trebui”, a declarat Dorin Jurca, director regional vest Dekalb Bayer.

