PLUS Timiş a găsit preşedinte intermiar, până la organizarea alegerilor

Alexandru Caplat a fost numit în funcţia de şef al filialei Timiş a PLUS. Funcţia rămăsese vacantă după ce ocupantul funcţiei de preşedinte, Cătălin Şipoş, şi-a dat demisia, motivând că o face din motive personale, dar probabil influenţat şi de dorinţa de candidatură a lui Marian Constantin Vasile la funcţia de primar, acest fiind proaspăt sosit în partid.

Consiliul Coordonatorilor Regionali PLUS Vest a recomandat Biroului Național ca la conducerea filialei, până la organizarea Convenției Județene, să se afle unul dintre membrii Biroului Județean, în persoana lui Alexandru Caplat. Acesta a fost validat prin vot de către membrii Consiliului Național PLUS, devenind președinte interimar al filialei PLUS Timiș și membru de drept în Consiliul Național.

Noua componență a Biroului Filialei Județene PLUS reunește, conform Statutului, 5 membri aleși prin vot direct la precedentele alegeri (4 dintre ei, deja membri în fostul birou) și 4 membri numiți de noul președinte.

Iată componenţa integrală a conducerii filialei Timiş: Președinte – Alexandru Caplat – 40 ani, licențiat în Geografie – Știința Mediului, Master în Managementul Marketingului; Politici publice – Raul Jani Olajos – 40 ani, licențiat în Științe Economice și în Filosofie; Resurse umane – Florin Cornel Ilca – 60 ani, licențiat în Electronică și Telecomunicații; Organizare( teritorială) – Emanuel David – 30 ani, licențiat în Inginerie; Campanii – Vasile Viorel Gelatu – 24 ani, licențiat în Jurnalism; Secretar general – Raul Ciprian Hila – 37 ani, licențiat în Științe Economice; Comunicare – Mihaela Laura Krein – 39 ani, licențiată în Asistență Socială; Colectare fonduri – Ioan Ioniță Oprea – 33 ani, licențiat în Științe Economice – management financiar; Trezorererie – Sergiu Grui – 32 ani, licențiat în Științe Economice, master în Studii Europene și Relații Internaționale

„Obiectivele pe termen scurt ale acestui Birou sunt organizarea eficientă la nivel departamental și interdepartamental, identificarea și promovarea candidaților PLUS la alegerile locale, creșterea identității PLUS Timiș, comunicarea mai eficientă și creșterea gradului de transparență către membri, simpatizanți, cetățeni”, a anunţat Alexandru Caplat.

