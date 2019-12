PLUS Timiş rămâne fără preşedinte, după ce Cătălin Şipoş a demisionat

Cătălin Şipoş, şeful PLUS Timiş, şi-a prezentat demisia din funcţie, chiar înainte de Crăciun. Politicianul spune că motivele sunt personale, legate de familie, dar unele surse vorbesc despre un conflict legat de candidatura lui Marian Vasile, politicianul intrat în PLUS de curând după ce a demisionat din PNL, şi care ar dori să candideze la funcţia de primar al Timişoarei.

„Am decis să renunţ la funcţia de preşedinte al PLUS Timiş. Am decis din motive personale, legate de familie, ştiu că decizia vine într-un moment nepotrivit, mai dificil, dar cred că nu mai puteam să dau tot ce pot pentru partid în actualul moment. Am discutat pe tema lui Marian Vasile, nu au existat conflicte, nu m-am certat cu el. Eu rămân în continuare membru al PLUS, vor activa în partid, dar nu pe postul de preşedinte”, a declarat Şipoş.

Pe postul ocupat de acesta urmează să fie numit un interimar, zilele viitoare.

