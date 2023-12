PNL acuză USR că induce o imagine de oraș mafiot despre Timișoara

Au ”fabricat” din nou o imagine de luptă anti-mafia, au stricat imaginea orașului prin astfel de practici și au acuzat membri PNL ca fiind autori ai incendierii mașinii de serviciu a directorul de la Piețe SA. Acum PNL îi acuză pe cei care conduc Timișoara că nici măcar nu știu să mintă bine și că ar trebui să se inspire de la colegii lor de la PSD, cu care colaborează, spune Alin Nica, liderul liberalilor timișeni.

Mai mult, a promovat imaginea aceasta a Timișoarei care afectată de atacuri mafiote în mediul virtual, plătind postări în acest sens, mai spun liberalii.

”Mă bucur că instituțiile au descoperit cine este autorul acelei incendieri și că acesta va fi tras la răspundere. Am aflat și motivația, că mașina a fost incendiată întâmplător și nu un atac mafiot care ar fi condusă de Robu și Nasleu. Au întreținut acest lucru prin articole plătite. USR ar trebui să învețe cum să mintă de la colegii lor de alianță de la PSD. Cel de-al doilea caz e lupta cu mafia de pe malul Begăi, nu e mafie ci comercianți onești care au primit terenuri să le folosească, iar ei sunt numiți mafioți. Ar trebui să ia lecții de la PSD, că și ei dezinformează, dar mai la adăpost. Dosarul fabricat la adresa mea prin ANI, cum că aș fi fost în conflict de interese, care a fost motivația că nu ar trebui să dețin poziția. S-a dovedit a fi un dosar infirmat de procuror. Un alt caz e cel al așa zisei ilegalități din partea lui Proteasa, un atac politic lipsit de fundament legal. (…) Cele două partide au un element comun se înscriu în filonul bolșevico-comunist-marxist, care leagă partidele. După această mizerie cu atacul ar trebui să își ceară scuze. Nu am să cer acest lucru pentru că nu vor înțelege”, a spus Nica.

Nicolae Robu, ”uns” candidat la primăria Timișoara din partea liberalilor, a fost și mai acuzator.

”Mare lucru nu am de adăugat. M-a șocat evident, încă mă șochez când am văzut ce pot scoate din ei acești indivizi, neoameni. Cum puți asocia o persoană cu atacuri mafiote, cu incendieri de mașini. Sunt de un primitivism cum nu am văzut. Nimic nu a fost mai rău decât această clică. Sunt dur în aprecieri, am ajuns la această concluzie. Nici noi nu suntem partid de îngeri, dar nici așa. Ce arată această clică, e dincolo de ce poate aprecia o minte obișnuită. A face din țânțar armăsar, dar e țânțarul acolo. Sunt niște mizerabili, cu așa ceva nu intru în discuții. Sunt născuți răi și nu mai ai ce face. Nu mai dau doi bani pe ce mai spun ei”, a spus Robu.

Conform lui Robu, o asemenea modalitate de ”promovare” aduce pentru Timișoara o imagine de oraș mafiot, că aici chiar există lucruri mafiote care dau foc mașinilor, că este un oraș nesigur.

