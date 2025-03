PNL Timiș caută înlocuitor pentru subprefectul Ovidiu Drăgănescu

Nu se știe când și cum va fi schimbat, dacă va fi așa, Ovidiu Drăgănescu de pe postul de subprefect liberal de Timiș, dar partidul caută candidatul perfect pentru postul amintit. Au fost pornite concursuri cu autopropuneri de candidați, se fac jurizări, analize. Mai mult, Alin Popoviciu îl vede deja pe Drăgănescu mutat la Cotroceni, alături de un Crin Antonescu instalat președinte al României.

După ce varianta Lucian Blaga subprefect a căzut, acum liberalii timișeni caută pe cineva care să ocupe postul pe care Ovidiu Drăgănescu e încă în funcție. Metoda aleasă este una… interesantă, Marilen Pirtea, președintele PNL Timiș vrea să pună filiala Timișoara să desemneze un candidat. Dar, acest candidat nu va fi neapărat cel care va fi și propus pentru post. Aceasta pentru că și liberalii din județ vor putea propune o altă persoană care să concureze cu ”subprefectul” timișorenilor. La Timișoara s-a făcut un concurs și au fost aleși nu unul, ci doi ”subprefecți”. Candidații nu au fost propuși de membri, ci s-au autopropus, iar Drăgănescu nu ar fi depus o asemenea candidatură. Chiar dacă e șef la județ, Pirtea nu știe nici acum dacă actualul subprefect va cere sprijinul colegilor de la județ!

”Nu am luat nicio decizie în sensul acesta, avem o decizie prin care vom propune Bucureștiului, din partea partidului, o decizie care va fi luată. Propunerea mea a fost ca Timișoara, organizația, să vină cu o propunere pentru această poziție. Dacă județul vine cu o altă propunere, atunci cele două propuneri vor merge la București. Nu mai vrem să mergem cu o singură propunere, pentru a nu risca din nou.”, a răspuns Pirtea la întrebarea debana.ro.

La Timișoara au fost patru candidaturi autopropuse: Liliana Oneț, Daniela Mariș, Ovidiu Găină și Flavius Stanca.

Dar, PNL Timișoara nu a putut alege un câștigător, ci și aici au fost doi. Biroul Politic ar trebui să hotărască finalul.

“Noi am avut o procedură internă pentru chestiunea aceasta, astfel dorim să arătăm că filiala Timișoara reprezintă mai mult decât jumătate din ce înseamnă PNL Timiș. Din acest punct de vedere, este important ca structura PNL Timișoara să se regăsească atât la nivel de decizie, dar și în toate tipurile de structuri în care există decizie politică. Așadar, la ultima ședință a Biroului Politic al PNL Timișoara, am decis să facem o competiție pentru această potențială poziție de subprefect. Am dat un termen colegilor care doreau să participe la această competiție și am avut patru astfel de candidaturi: Liliana Oneț, Daniela Mariș, Ovidiu Găină și Flavius Stanca. Am avut o comisie care a făcut analiza acestor candidaturi. În consens și în unanimitate, am decis să mergem mai departe despre Biroul Politic Local cu două candidaturi. Este vorba de doamna Liliana Oneț și de domnul Ovidiu Găină. De aici încolo, Biroul Politic Local va decide”, a declarat Mădălin Bunoiu, președintele PNL Timișoara.

Despre Ovidiu Drăgănescu nu se știe, după cum spuneam, dacă mai vrea sau nu mai vrea postul, dacă va mai încerca să rămână acolo sau nu, autopropunându-se la județ.

Alin Popoviciu, secretar general, îi vede, în schimb un viitor și mai luminat colegului său, vechi liberal, dar la Cotroceni. E o relansare luminoasă a carierei sale politice, spune Popoviciu.

„Această schimbare de subprefect este o schimbare care o să îi aducă un nou start în politică lui Ovidiu Drăgănescu. Noi ne dorim foarte mult și credem că domnul Crin Antonescu va fi viitorul președinte al României, iar eu pot să vă spun că Ovidiu Drăgănescu va fi acolo, la Cotroceni. Deci nu vă faceți probleme, că ceea ce se întâmplă acum e spre binele lui. Relațiile dintre Crin Antonescu și Ovidiu Drăgănescu sunt foarte apropiate, se înțeleg foarte bine, se cunosc de foarte mult timp, iar el își dorește foarte mult să se implice activ în campanie și sunt convins că o va face nu doar aici, la Timișoara, ci și pe plan național. De altfel, este prins în campania electorală a domnului Crin Antonescu. Așa că e o nouă revenire a lui în politică”, a declarat, pe această temă, și Alin Popoviciu.

