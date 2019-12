PNL Timiş continuă vânătoarea de şefi interimari şi plasarea pe posturi, desigur tot interimari, a meritocraţilor liberali

La PNL nu se ajunge oricum, chiar dacă vii la pachet cu o funcţie de edil-şef. Partidul va „filtra” la sânge orice candidat la traseism politic de la duşmanul PSD, spune Nicolae Robu, iar decidenţii vor fi primarii partidului, reuniţi în cadrul unei structuri care nu e curpinsă oricum în cele oficiale ale partidului.

Este vorba de Forumul Primarilor, o structură ad-hoc, unde se reunesc şi discută primarii liberali din judeţ. Dacă social-democraţii care se propun la PNL sunt destul de liberali peste noapte, atunci se aprobă transferul la noul partid de la guvernare.

„În ceea ce priveşte primarii PSD, se va discuta de la caz la caz, nu mergem pe prinicipiul nu contează ce a făcut, e binevenit. Vom analiza fiecare cerere de adeziune, o vom trece prin filtrele noastre, vom avea discuţii în Forumul primarilor. Deocamdată nu avem solicitări de la primari PSD să ni se alăture. După cum ştiţi, au venit deja la noi, cei de la Satchinez, Topolovăţ”, spune Robu.

O altă problemă… politică cu care se confruntă PNL Timiş în aceste zile se referă la deţinerea unui post important în conducerea unui minister. Dacă la capitolul ministru, Timişul a ratat total obţinerea unui post, liberalii mai visează la unui, măcar de secretar de stat. Până atunci, e bine că a primul PMP unul… Nicio problemă, continuă vânătoarea de şefi interimari la judeţ şi plasarea pe posturi, desigur tot interimari, a meritocraţilor PNL.

„Noi dorim un secretar de stat, e o dorinţă, deocamdată nu sunt stabiliţi aceşti secretari de stat. Acum, unde sunt interimari, e ipocrizie, acolo trebuie să numim oamenii noştri. E normal să facem ce am promis în programul de guvernare cu oameni din echipa adversă? Ce ar fi greşit ar fi dacă am pune oameni incompetenţi, nepregătiţi, şi mai mult decât necinstiţi. Suntem cu toţii oameni, iar unii sunt inclusiv persoane care oferă surprize, nu ştii înainte că sunt aşa. PNL a făcut dovada că are capacitatea să elimine oameni necinstiţi. Câţi au fost scoşi din partid, ştiţi şi voi, nu ne dorim să mergem cu oameni necinstiţi pentru astfel de posturi”, a încheiat şeful PNL Timiş.

