PNL Timiș s-a decis și… oficial: Toată lumea susține moțiunea Cîțu

Partidul Național Liberal a votat, miercuri seara, care va fi moțiunea depusă de candidații la funcția de președinte al partidului. Și, deloc surprinzător, cea depusă de Florin Cîțu a câștigat, la un scor confortabil, față de cea depusă de Ludovic Orban.

Filiala PNL Timiș merge pe mâna lui Cîțu, a decis conducerea colectivă a acesteia. Iar susținerea acordată lui Florin Cîțu pentru a prelua conducerea națională a fost una clară.

”Despre alegerile de săptămâna viitoare, vă spun că mă bucur că se încheie în PNL, pentru că lucrurile au degenerat. Filiala Timiș va vota Cîțu, cred că se știa deja. Am avut ședința si am supus la vot. Moțiunea Orban a fost respinsă cu 52 împotrivă și 12 pentru. Cea pentru Cîțu a primit 67 de voturi pentru și 8 împotrivă. Orice om politic are o creștere și o descreștere. Eu nu îl văd pe Orban să mai crească, să ajungă la majorități electorale. Acea curbă sinusoidala a omului politic e la Orban pe panta descendentă. Nu mai poate crește pentru alegeri. Cîțu, deși e nou și a fost contestat, a demonstrat că are valoare. România e prima economie care a revenit, cu una din cele mari creșteri. Avem nevoie de un om cu competență. Programul Anghel Saligny a fost unul din motivele pentru care primul ministru a acceptat să își pună în joc chiar și funcția”, a declarat Alin Nica, șeful filialei PNL Timiș.

Din pcate, Orban nu a avut prestațiile benefice partidului a mai spus Nica.

”Orban a și negociat rău ministerele, dar a fost dispus și să pice propriul guvern. Iar toate acestea pentru a primi un avans pentru congres, o susținere din partea USR”, a subliniat șeful PNL Timiș.

Timișul pleacă spre București, la alegerile generale din PNL cu un număr de 133 de mandate, din care 13 de drept. Ședința de alegeri are loc pe 25 septembrie.

Comentarii

comentarii