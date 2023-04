Poarta Domului din Piața Unirii e din nou deschisă, după cea mai amplă reabilitare a clădirii. Sfânta Liturghie Pontificală la consacrarea Catedralei Romano-Catolice – foto

Eveniment istoric, sâmbătă, la Timișoara. Catedrala Romano-Catolică din Piața Unirii a găzduit din nou rugăciuni după mai bine de patru ani, timp în care a fost închis pentru cele mai ample lucruri de restaurare din istoria ei.

Episcopia a pregătit un eveniment memorabil pentru consacrarea domului. Încă de dimineață au început să sosească membri clerului, pelerinii, oficialitățile, invitații din țară și străinătate.

Procesiunea solemnă formată din preoți, canonici și episcopi a plecat la ora 9.50 de la Palatul Episcopal.

La celebrarea euharistică au participat aproximativ 20 de arhiepiscopi, episcopi și trimiși din diferite dieceze și eparhii din țară Ungaria, Serbia și Croația.

La ora 10.00 a început Sfânta Liturghie Pontificală celebrată de Excelența Sa Arhiepiscopul Miguel Maury Buendía, Nunțiu Apostolic (reprezentantul Sfântului Scaun de la Vatican) în România și Republica Moldova.

Unul din cele mai importante momente a fost ungerea cu uleiul sfânt a celor 12 cruci prezente pe pereții bisericii, redescoperite și restaurate.

În același timp s-a făcut și binecuvântarea altarului, iar un alt moment esențial a fost și rugăciunea de binecuvântare a apei cu care s-a stropit în interiorul și în afara bisericii, dar și binecuvântarea amvonului.

La evenimentul istoric au fost prezenți și reprezentanți ai ministerelor, parlamentari, reprezentanți ai autorităților statului, ai instituțiilor civile din țară și din străinătate, ai minorităților naționale.

„Prin istoria sa bogată, Catedrala Romano-Catolică a lăsat o puternică amprentă spirituală asupra comunității din Banat, reprezintă însăși esența Timișoarei, cu care ne mândrim cu toții. Am așteptat cu nerăbdare acest moment al consacrării. Am avut multe provocări generate de pandemie, de creșterile de prețuri, dar iată că domul e pregătit să găzduiască din nou ceremonii religioase și să întâmpine vizitatorii. Vă felicit pentru lucrările realizate și ați făcut posibilă această realizare. Au fost cele mai ample lucrări de până acum”, a afirmat Alin Nica, președintele CJ Timiș.

Primarul Dominic Friz și-a adus aminte de prima sa vizită în dom, în urmă cu două decenii.

„Este o bucurie imensă pentru mine personal. Exact acum 20 de ani, acolo sus, proaspăt venit în România, plecat din Germania ca tânăr voluntar, aveam 19 ani, pentru prima dată am participat la o liturghie din cor, în mai multe limbi. La început am putut înțelege doar partea germană, apoi am început să înțeleg și română, recunosc că maghiară nu am reușit până acum. Am înțeles că nu e doar un monument emblematic pentru Timișoara, probabil una din cele mai pozate clădiri din oraș, este un loc în care devine palpabil spiritul Timișoarei. Aici este un loc în care romano catolicii care vorbesc mai multe limbi se roagă împreună, este un loc în care creștinii timișoreni de mai multe confesiuni se întâlnesc, unde intră oameni cu credințe foarte diferite, din țări diferite și se lasă copleșiți de frumusețea și spiritul acestui loc… Nu întâmplător reabilitarea Domului s-a făcut cu fonduri europene. Bani ai tuturor europenilor.

Domul a fost ridicat ca o clădire pentru veșnicie și le mulțumesc celor care au contribuit la păstrarea acestei veșnicii. Nicio generație nu începe de la zero și nicio generație nu pleacă fără să lase ceva în urmă. Comunitatea romano-catolică a contribuit, alături de celelalte culte, la veșnicia spiritului european al Timișoarei.

Acest loc are în continuare această misiune de a întări încrederea în acest crez european și creștin, că fiecare om contează, că diversitatea noastră ne poate face mai uniți”, a spus primarul Dominic Fritz.

La Sfânta Liturghie au participat și Mitropolitul Banatului, Înalt Prea Sfinția Sa Ioan Selejan și Prea Sfinția Sa Lukijan Pantelici, episcopul ortodox sârb al Budapestei și administrator al Eparhiei Timișoarei.

„Aș vrea să coborâm la anul 1552 când în orașul acesta era plânset, mare jale. Orașul era cucerit de otomani și de pe toate bisericile creștine crucea a fost coborâtă și a fost ridicată semiluna. Câtă jale, câtă durere a fost în sufletul înaintașilor și a creștinilor noștri în 1552. A curs un Timiș de lacrimi, o Begă de lacrimi a credincioșilor timp de 164 de ani, până în 1716, când din nou a căzut semiluna și a fost pus din nou crucea pe biserici. Iată că după 20 de ani, comunitatea catolică a început zidirea acestei catedrale care a durat 41 de ani. Să ne imaginăm câți credincioși și-au plecat genunchii în această biserică. Preasfinția voastră Iosif Pal, felicitări pentru efortul depus, va ales Dumnezeu să fiți actorul principal la această restaurare. Va învrednicit Dumnezeu. Nu oricui îi este dat să construiască sau să refacă o catedrală…Faptul că au fost și fonduri europene, mă face să cred că încă în Europa mai bate o inimă creștină. Dumnezeu să țină continentul nostru, temelie a civilizației mondiale, în pace. Dumnezeu să binecuvânteze Europa creștină”, a spus ÎPS Ioan Selejan.

Slujba a putut fi urmărită și de cei care s-au adunat în Piața Unirii, în fața Domului fiind aduse în jur de 200 de scaune.

Cadrul muzical al întregii Liturghii pontificale va fi asigurat de trei coruri: corul Catedralei: Exultate, dirijat de Róbert Bajkai-Fábian, corul de tineret: Harmonia Christi, dirijat de Iustin Călin și Chorus et Capella Cathedralis, dirijat de Walter Kindl.

În ultimii patru ani, în Catedrala Romano-Catolică „Sf. Gheorghe” au avut loc lucrări ample de renovare, conservare și reabilitare. O suprafață totală de aproape 1.500 de metri pătrați a fost restaurată iar lucrările au cuprins atât interiorul locașului de cult, cât și împrejmuirile, curtea interioară și aleile de acces. De asemenea, a fost restaurată cripta de sub sanctuarul Domului precum şi pietrele tombale ale marilor personalităţi care îşi au locul de veci în ea.

Întreg obiectivul va fi introdus în circuitul turistic naţional şi internaţional prin tururi ghidate și colaborări cu actorii locali, naţionali și internaţionali, pentru consolidarea activităţilor în domeniul cultural.

Valoarea totală a proiectului este de peste 22,4 milioane lei dintre care 21,3 milioane sunt fonduri nerambursabile provenite din Programul Operațional Regional 2014-2020 și bugetul de stat.

Domul Romano-Catolic sau Catedrala Romano-Catolică este unul din monumentele emblematice ale orașului Timișoara, construit între anii 1736 și 1774.

