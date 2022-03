Poetul George Lână și-a lansat volumul de poezie Topirea la rece, la Academia Română Timișoara

Poetul George Lână și-a lansat volumul de poezie, tradus și în engleză, de Antuza Genescu, marți 29 martie, intitulat Topirea la rece, la Academia Română Timișoara, în prezența iubitorilor de literatură, a prietenilor și a reprezentanților vieții culturale din capitala Banatului.

Invitată special a fost talentata Gloria Maria Mihai, absolventă a conservatorului din București. Artista a susținut ùn miniconcert la vioară, spre încântarea iubitorilor de poezie prezenți.

Cu acest prilej, scriitorul Lucian Vasile Szabo, lector universitar, a adus următoarele observații, cu privire la poezia lui George Lână:

“Poetul George Lână știe foarte bine să stăpânească jocul liric, dar și emoțiile și sentimentele, interiorizându-le si făcând apel la o emoție abisală. În acest volum, e mai reținut. Nu caută efectul poetic cu orice preț.

Rezultă un lucru foarte bun, fiindcă așa poezia are de câștigat. El stăpânește aceasta forță pe care o au marii poeți: de a fi temeinic, de a merge mai departe cu succes, volum după volum, la 2-3-5 ani.

Totuși, au rămas câteva repere legate de acuitatea prezentului care marchează marile sau micile experiențe ale vieții care te transformă.

Topirea la rece funcționează si George Lână reușește să arate că temperaturile înalte, dar și opusul lor pot fixa pe plan emoțional această îmbinare, această fuziune a emoțiilor și trăirile poetice.

În volum, găsim un George Lână mai împăcat. Relația cu divinitatea este mai bună, dar mai găsim și tensiune sau revoltă. Totuși lucrurile par mai așezate, iar împăcarea potului cu lumea funcționează bine.

Volumul se poate citi cu ușurința și cu plăcere. Este un câștig, este o experiență extraordinară “.

Prof.univ.dr. Iosif Cheie Pantea, un mare exeget al poeziei lui Eminescu, a spus:

“Ceea ce îmi place la poezia lui George Lână este adâncimea meditației. Când omul citește versurile nu numai că se emoționează, ci i se tulbură gândirea, versurile îl solicită și el își pune întrebări. El rămâne cu poezia în minte și încearcă sa îi descifreze sensurile. Îmi place poezia lui George Ĺână fiindcă provoacă emoție, dar și gândirea”.

De asemenea, George Lână a concluzionat: “Nu îmi este rușine să spun că nu sunt genial, iar această judecată mi-a dat multe bătăi de cap și mi- a făcut să îmi crească chiar câteva perechi de aripi de care aveam nevoie. În țara asta cei mai mulți care scriu se cred geniali, iar dacă avem asemenea gândire, atunci uităm să ne mai facem datoria fața de cuvânt, fața de cititor și să ne respectăm pe noi, înșine.

Trebuie să ne facem datoria față de cuvânt față de noi, să ne respectăm pe noi și totodată pe cititori. Mi-a prins foarte bine că am înțeles din start acest lucru și mi-am format reflexul de a munci textul, astfel am reușit să ies triumfător în fața cuvântului. Ceea ce nu este puțin lucru. Pe cititor nu îl mai interesează câte variante are poemul, în criza aceasta de timp”.

Amintim că poetul timișean, George Lână, a finalizat cel de-al zecelea volum de poezie, intitulat ”A treia inimă”, titlu care vine de la un poem cu același nume.

Cartea conține poezii de dragoste, dar și despre relația cu divinitatea și câteva poeme patriotice. În total sunt 50 în limba română și 50 în limba engleză.

De asemenea, Lână a mai terminat, împreună cu Petru Chira, poet în grai, din Chișoda, volumul ”Dușmani de clasă”.

Amintim că a noua carte intitulată Topirea la rece a fost lansată, în noiembrie 2021, la teatrul Merlin din Timișoara.

De asemenea, în octombrie 2019, la Academia Română din Timișoara, Lână și-a lansat a opta carte, o antologie de poezie Spațiul dintre două secunde.

Comentarii

comentarii