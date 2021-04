Politehnica Timişoara în Liga I de fotbal?

În 31 martie, Clubul Politehnica Timişoara a depus prin intermediul platformei Federaţiei Române de Fotbal toată documentaţia necesară pentru obţinerea licenţei de Liga I, în cazul în care clubul obţine promovarea la finele sezonului 2020-2021.

„M-am întâlnit acum vreo două săptămâni cu domnul viceprimar Cosmin Tabără şi într-adevăr discuţiile au început să se cristalizeze pe ideea lansată de mine, legată de două aspecte aparent contradictorii. Primul, să pornim de la convingerea că lucrurile nu funcţionează cum trebuie – vom putea juca pe «Dan Păltinişanu» cel puţin un an de zile. Cu alte cuvinte nu vor avansa cu dărâmarea lui şi construcţia unui alt stadion. Dar în acelaşi timp, Primăria să pornească incă din acest an construcţia Stadionului Municipal. Dl. Tabără mi-a explicat că a avut discuţii cu tot executivul Primăriei, avem convingerea că acest lucru se va realiza, pe studiul de fezabilitate deja existent să înceapă proiectul (prevăzut iniţial de tip «lego», în Calea Buziaşului), pe proiectul tehnic, astfel ca într-un an şi jumătate cel mult să fie construit un stadion municipal a cărui capacitate poate fi mai mică decât cea prognozată (de 15.000 de locuri) – poate fi de 8-10.000 de locuri, dar să fie odată stadionul făcut. În cazul celui mare (pe locaţia actualului “Dan Păltinişanu”), fiind finanţat de CNI, şi ştim ce se întâmplă la CNI, trebuie să pornim de la premisa că dacă se termină în actualul mandat al preşedintelui CJ Timiş, care depune toate eforturile şi diligenţele să se realizeze acest stadion, ar fi o mare performanţă”, a spus Viorel-Aurel Şerban, preşedintele Politehnicii Timişoara.

Actualul stadion “Dan Păltinişanu” rămâne prima opţiune a Politehnicii pentru desfăşurarea jocurilor în cazul realizării promovării.

“Aseară am reuşit să încărcăm pe platforma Federaţiei Române de Fotbal toate documentele pentru licenţierea în prima ligă. Într-adevăr problema stadionului se va discuta in detaliu în momentul în care suntem promovaţi. Vă spun că avem deja şi acordul celor de la Cluj. Căci am pus prioritar «Dan Păltinişanu», dar totdeauna trebuie pus şi un stadion de rezervă. Mulţumită celor de la CFR Cluj, am primit acordul lor, ca în anumite situaţii să putem disputa meciuri pe CFR (Stadionul «Dr. Constantin Rădulescu») şi am primit toată documentaţia necesară… Cred că au fost peste 600 de pagini scanate şi depuse pentru licenţiere. Dar, sperăm şi am convingerea că domnul preşedinte (CJT) Alin Nica va întreprinde toate cele necesare ca stadionul Dan Păltinişanu să fie în condiţii optime pentru a desfăşura meciurile în prima ligă…”, a concluzionat Viorel-Aurel Şerban.

Tot legat de infrastructura sportivă, în data de 24.03 a.c. Universitatea Politehnica a obţinut autorizaţia de construcţie pentru “Extinderea şi modernizarea Bazei Sportive Nr. 1 a UPT – Stadionul “Ştiinţa”.

