Politehnica Timișoara și-a prezentat noile achiziții de jucători

Politehnica Timișoara și-a prezentat, în 20 februarie, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Centrul de Conferințe al UPT, jucătorii transferați în această pauză competițională.

Au fost aduși Alexandru Munteanu, Sergiu Popovici, Nicolae Sofran, Dorin Codrea, Alexandru Pop și Dragoș Săulescu.

Staff-ul clubului – conf. univ. dr. ing. Florin Drăgan (președintele ASU Politehnica), directorul sportiv Marius Cociu și antrenorul Octavian Benga – și-a expus gândurile legate de apropierea startului.

Campionatul se va relua în acest week-end, dar timișorenii vor avea etapă liberă, deoarece Daco-Getica București s-a retras din competiție. În clasamentul Ligii a II-a, Poli este pe locul 6, cu 31 de puncte.

Politehnica va susține, sâmbătă, pe stadionul Știința, de la ora 14, ultimul amical al iernii, cu FK Zemun, din eșalonul secund al Serbiei.

Conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, rector al Universității Politehnica din Timișoara: „Pentru mine este ultima conferință de presă în calitate de președinte al clubului pentru că, trecând în poziția de rector din 16 martie, se va ocupa altcineva din calitate de președinte de club, tot din cadrul Politehnicii. Legat de ce urmează, pot să vă spun că e o emulație care se datorează și antrenorului Tavi Benga. Eu cred că s-a apropiat de clubul nostru și mai multă lume din mediul de afaceri. E adevărat, încă nu avem sponsori cu contribuții importante sau mari; să îi zicem. Sper să avem un început foarte bun de mini-retur. Obiectivul e 1-10, dar nu știi niciodată unde ajungi. Lotul îl știu destul de bine și din punct de vedere uman e o calitate ridicată. Din punct de vedere tehnic îl las pe domnul antrenor să vă comunice mai multe. Atât aveam să vă spun și oricând, și din calitate de rector, mă veți putea accesa pentru discuții legate de club chiar dacă discuțiile legate de transferuri ar fi bine să le purtați cu staff-ul tehnic.”

Octavian Benga, antrenor Politehnica Timișoara: „Partea a II-a a campionatului va fi mult mai grea pentru toate echipele, inclusiv pentru noi. Marea majoritate a echipelor au transferat jucători buni, chiar foarte buni. Din punctul meu de vedere toate meciurile vor fi foarte echilibrate și nu se poate da un pronostic înainte partidelor. Echipele sunt foarte apropiate valoric. Din acest punct de vedere am și dorit să transferăm împreună cu oamenii din cadrul clubului și cu cei care susțin proiectul acești 6 jucători; jucători cu care am negociat și personal uneori. Toți au caracter și asta contează cel mai mult pentru noi, să aducem oameni care să reprezinte cu cinste brandul Politehnica. Am încercat să îmbinăm acest lot cât mai repede, să se creeze o corelație între toți membrii echipei și împreună cu ceilalți jucători, care de asemenea sunt niște băieți fantastici, să fim competitivi în campionat. Vreau să îi felicit și eu încă o dată pe acești jucători pentru că, exact cum a spus și domnul Cociu, au venit în pragul salarial al echipei noastre care nu este foarte mare. Probabil suntem una dintre echipele cu cel mai mic buget din Liga a II-a. Au venit cu sufletul să facă performanță și, de ce nu, să dăm din nou speranțe fotbalului din Timișoara.”

Comentarii

comentarii