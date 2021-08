Poliția Locală îi avertizează pe patronii de cluburi și terase să aibă grijă de estetica și curățenia localurilor, în caz contrar riscă sancțiuni!

În urma controalelor efectuate în timpul acțiunilor organizate de Poliția Locală Timișoara la societățile comerciale în weekenduri și nu numai, în ultima perioadă, aceștia au depistat numeroase terase și cluburi unde curățenia lasă de dorit, iar estetica lipsește cu desăvârșire.

Din acest motiv, se atrage atenția agentilor economici care exercită activități de alimentație publică să respecte legislația în vigoare, având, potrivit HCL 371/2007 actualizată, o serie de obligații. Nerespectarea lor constituie contravenții și se sancționează, conform articolului 1, alineatul 2, din hotarârea menționată, cu amenzi cuprinse între 1500 și 2500 lei.

Astfel, persoanele juridice sunt obligate să întreţină în stare corespunzătoare clădirile pe care le deţin sub orice formă legală, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, de curăţare a spaţiilor interioare şi luarea măsurilor de blocare a accesului în cele neutilizate; să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea şi repararea firmelor şi a copertinelor, a faţadelor clădirilor, să asigure împrejmuirea cu gard, a curţilor şi clădirilor pe care le deţin sub orice formă legală, să asigure repararea şi menținerea estetică a acestuia şi să întreţină zonele verzi aferente, să asigure igiena şi curăţenia în clădirile şi curţile pe care le deţin sub orice formă legală şi să efectueze deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia acestora, să asigure depozitarea separată a deşeurilor menajere de cele reciclabile, să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; să încheie contract de prestări servicii publice de salubrizare, pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere, să asigure manipularea corespunzătoare a pubelelor pentru precolectarea deşeurilor, să asigure amplasarea la fiecare intrare din stradă, la punctele de lucru şi la sediul unde îşi desfăşoară activitatea a unui coş – tip scrumieră – de dimensiuni reduse pentru colectarea hârtiilor, ambalajelor, mucurilor de ţigări şi golirea acestuia ori de câte ori este nevoie.

Cetățenii care observă nereguli precum cele prezentate, le pot semnala la numerele de telefon ale Poliției Locale 0256.968, 0256.246.112 sau prin email la adresa contact@politialoctm.ro.

