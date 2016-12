Preşedintele demisionar al PNL Timiş, primarul Timișoarei Nicolae Robu, a declarat vineri , 16 decembrie, că nu va mai candida în 2020 din partea PNL în cazul în care în partid vor mai rămâne oameni ca Dănuţ Groza, primarul de la Sânnicolau Mare.

La o zi după ce și-a anunțat demisia din funcție, președintele PNL Timiș spunea și că ”nu exclude posibilitatea de a candida în 2020 ca independent”.

''Da, mă gândesc să candidez ca independent, la primărie. Am văzut că unii au scris că eu am declarat că nu mai candidez la primărie. Nu am făcut o astfel de declaraţie. Am spus că nu mai candidez din partea PNL, câtă vreme PNL are oameni ca acesta (Dănuţ Groza, n.r.). Este cu totul şi cu totul altceva'', spunea vineri Nicolae Robu.

Robu a mai spus că aşteaptă decizia BPN al PNL care să-i aprobe demisia, cu toate că a reafirmat că decizia lui de a demisiona este irevocabilă atâta timp cât sunt în PNL oameni precum edilul menţionat.

Surse din cadrul PNL București au declarat pentru Ziua de Vest că se lucrează de zor pentru păstrarea lui Nicolae Robu la conducerea filialei Timiș și ca posibil candidat la Primăria Timișoara în 2020.

”Există o posibilitate de 99,9% ca Dănuț Groza să fie dat afară din PNL”, spun sursele noastre. Astfel, cererea lui Robu ”ca astfel de oameni să nu mai rămână în partid” va fi îndeplinită.

”Nu am nici cea mai vagă idee despre acest subiect. Știu că pentru excludere, indiferent de partid, ar trebui să fie un motiv întemeiat, or, Sânnicolau Mare este pe primul loc în Timiș la procentul obținut de PNL la alegerile parlamentare”, ne-a declarat Dănuț Groza.

Primarul de la Sânnicolau Mare, fostul PDL-ist Dănuţ Groza este văzut ca principalul contestator al președintelui Robu, fiind primul dintre cei care au cerut demisia acestuia ca urmare a rezultatelor dezastroase înregistrate de PNL la alegerile parlamentare de anul acesta.