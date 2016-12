Primarul Timișoarei Nicolae Robu îl susține pe președintele Klaus Iohannis în decizia acestuia de a a respinge propunerea PSD de numire ca prim-ministru a doamnei Sevil Shhaideh.

”Decizia Președintelui Iohannis de a respinge propunerea PSD de Premier al României în persoana doamnei Sevil Shhaideh reprezintă o asumare a Domniei Sale, în exercitarea prerogativelor ce-i revin conform Constituției și legilor țării.

Așa cum am declarat public după aflarea nominalizării d-nei Sevil Shhaideh, cunoașterea mea asupra Domniei Sale este una pozitivă, dar, departe de a fi exhaustivă, ea limitându-se la competențele sale tehnice și la atitudinea în relaționare, etalate din postura de Secretar de Stat și Ministru în Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Știindu-l pe Președintele Iohannis drept un om riguros, presupun că respingerea de către Domnia Sa a d-nei Sevil Shhaideh este întemeiată pe rațiuni pe care Domnia Sa le poate susține oricând, desigur, nu neapărat public –dacă ele nu sunt comunicabile public și, cel mai probabil, nu sunt-, deși, ca oricărui cetățean, recunosc că și mie mi-ar plăcea să le cunosc.

Desigur, PSD invocă suportul electoral în susținerea propunerilor sale, dar să nu uităm că Președintele Iohannis la rându-i are suport electoral, chiar mai consistent, legitimitatea sa electorală nefiind cu nimic mai prejos decât aceea a majorității PSD+ALDE, dimpotrivă.

În situația creată, consider că PSD trebuie să pună în prim-plan interesele României și nu altceva și să renunțe la această dispută păguboasă cu Președintele Iohannis. Președintele, la rândul său, trebuie să cheme liderii PSD la o discuție la care să explice atâta cât poate fi explicat poziția adoptată.

Încercarea PSD de a capitaliza momentul în dauna Președintelui Iohannis, cu învinuirea acestuia pentru nemajorarea salariilor promisă în campania electorală reprezintă un demers pur politicianist evident, câtă vreme nerespectarea de către PSD a angajamentelor electorale ține deja de o foarte lungă tradiție a casei”, se precizează într-o declarație de presă a primarului Robu.