Sorin Grindeanu este noua propunere a coaliţiei PSD-ALDE pentru funcţia de prim ministru, a anunţat preşedintele PSD, Liviu Dragnea, într-o conferinţă de presă.

Cele mai importante declaraţii ale lui Liviu Dragnea:

Am avut o discuţie în CExN, în care i-am rugat pe colegii mei să îşi spună fiecare punctul de vedere, părerea, propunerea, bazat şi pe discuţiile avute în aceste zile cu oamenii din judeţ. A fost un curent în ultimele zile, mii de mesaje primite în care ni s-a cerut să trecem la suspendarea preşedintelui. Într-adevăr, avem o forţă extraordinară care este reprezentată de majoritatea din Parlament. Acolo este puterea legitimă, pentru că este dată de popor. Nu suntem iresponsabili să folosim această forţă politică pentru a face rău şi a tulbura această ţară şi vieţile românilor. Da, putem începe această suspendare chiar de mâine. Am discutat dacă să mergem pe suspendare, dacă să mergem pe aceeaşi propunere sau să venim cu alta, cu două subariante.

Varianta cu doamna Sevil Shhaideh am avut-o în minte până azi noapte, când am avut o discuţie cu ea şi mi-a spus nişte lucruri pe care îmi doresc să aibă puterea să meargă la un post TV şi să le spună. De ieri, după anunţul preedintelui, a început să primească foarte multe mesaje de ameninţare cu moartea şi ea, şi soţul, şi copiii. Le e frică să iasă din casă. Deşi este un om care s-a născut, a crescut şi a muncit în această ţară. Mi-a sus că nu poate merge înainte în acest război pe care nu îl mai poate duce. Mi-a spus că tot ce a apărut sunt numai invenţii, dar faptul că demnitatea unui om a fost aşa călcată în picioare şi că siguranţa unui om este pusă în pericol nu poate rpmâne aşa. Cei care au întreţinut această campanie vor da mai devreme sau mai târziu socoteală Nu putem menţine propunerea iniţială. Şi a trebuit să decidem dacă facem o ată propunere. Aici a apărut propunerea colegilor mei ca a doua propunere să fiu eu, dar eu am spus în campanie nişte lucruri, cinstit: nu vreau să obţin eu o funcţie. Şi atunci a trebuit să găsim o soluţie, un coleg care este loial în primul rând programului de guvernare şi partidului, care are capacitatea să înţeleagă că programul de guvernare - unul foarte greu pentru că este construit pe termene de aplicare ce nu pot fi întârziate - este îndreptat către români şi România, că nu merge la Palatul Victoria să-şi creeze un pol de putere.

Am ales să nu aruncăm ţara într-o criză politică.

Am propus colegilor ca noua propunere să fie Sorin Grindeanu. Nu e agent Hezbollah, dar poate e KGB... Am discutat şi cu Tăriceanu şi i-am propus să vină aici să trimitem împreună noua propunere la Cotroceni.

Sorin Grindeanu are 43 de ani, a absolvit Facultatea de Matematică, Secţia informatică, a fost viceprimar al Timişoarei.

Sorin Grindeanu este născut în 5 decembrie 1973, la Caransebeş, este absolvent al Universităţii de Vest Timişoara, Facultatea de Matematică, Secţia Informatică (1992 - 1997), apoi, timp de un an, a urmat studii aprofundate, specializarea Baze de Date, Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Matematică, Secţia înformatică.

În 1999 a avut o bursă Tempus pe o perioadă de 3 luni la Universitatea Bologna - Italia, în domeniul statistică socială, iar în 2001 a făcut specializări în domeniul : Educaţia adulţilor la Institutul für Erwahscnenbildung din Frankfurt - Germania, Universidade de Aveiro, Portugalia, Metropolitan Leeds University, Marea Britanie.

În perioada octombrie 1998 - octombrie 2000 a fost preparator la Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, apoi timp de un an a fost asistent la Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, din noiembrie 2001 până în ianuarie 2004 a fost director la Direcţia pentru Tineret şi Sport Jud. Timiş, în următorii trei ani a deţinut funcţia de director general adjunct la Delpack Invest SRL, timp de câteva luni, în 2008, a fost director SC Ahm Smart SRL, iar din iunie 2008 până la alegerea ca deputat a fost viceprimar la Primăria Timişoara.

Este membru PDSR din noiembrie 1996, a deţinut mai multe funcţii în organizaţia judeţeană de tineret, iar în decembrie 2003 a devenit preşedinte executiv al Organizaţiei Judeţene a PSD Timiş, până în prezent fiind prim-vicepreşedinte de filială, lider al PSD Timişoara, iar duminică a fost desemnat preşedinte interimar al PSD Timiş.

În perioada 2004-2008 a fost consilier local la Timişoara.

Ce avere are Sorin Grindeanu

In declaratia de avere, deputatul mentioneaza ca are, impreuna cu sotia, un teren intravilan de 500 de metri patrati la Giroc, in judetul Timis, si unul de 270 de metri patrati in Timisoara.

Grindeanu mai detine o casa de 200 de metri patrati in Giroc, construita in 2007, si un apartament de 41 de metri patrati mostenit in 2009.

Din declaratia de avere mai reiese ca social-democratul detine un motociclu ATV Linhai, fabricat in 2009. Social-democratul a contractat un credit de peste 47.000 de euro la ING Bank in 2007. Acesta mai are o datorie de 15.000 de euro la Lucian Taropa, care ar urma sa fie restituita pana in 2016.

Din functia de deputat el a castigat 58.908 lei. Sotia sa este farmacist si castiga 14.860 de lei, la care se adauga suma de 18.900 de lei din inchirierea unui apartament.

Sorin Grindeanu este casatorit si are doi copii.

---

DATE PERSONALE:

Data naşterii: 5 decembrie 1973

Locul naşterii : Caransebeş

Naţionalitate: român

Starea civilă: căsătorit



STUDII:

generale: Liceul Pedagogic, Caransebeş, 1980-1988

medii: Liceul Traian Doda, Caransebeş, 1988-1992

superioare: Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Matematică - Secţia Informatică - 1992-1997



SPECIALIZĂRI:

1997-1998 - studii aprofundate, specializarea Baze de date, Timişoara, Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Matematică - Secţia Informatică;

1999 - bursa Tempus pe o perioadă de 3 luni la Universitatea din Bologna – Italia în domeniul Statistică socială;

2001 - specializări în domeniul: Educaţia adulţilor la Institut fur Erwchsenenbildung din Frankfurt – Germania, Universidade de Aveiro, Portugalia, Metropolitan Leeds University, Marea Britanie



APARTENENŢA POLITICĂ:

noiembrie 1996 – membru PDSR;

octombrie 1998 – vicepreşedinte OT – PDSR Timiş;

decembrie 2001 – vicepreşedinte TSD Timiş;

octombrie 2002 – membru în Biroul Executiv Judeţean al PSD Timiş;

noiembrie 2002 – membru în Consiliul Naţional al TSD;

decembrie 2003 – preşedinte executiv al Organizaţiei Judeţene a PSD Timiş;

aprilie 2005 – prezent – primvicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene a PSD Timiş

preşedinte PSD Timişoara



ACTIVITATE PROFESIONALĂ:

noiembrie 2001 – decembrie 2003 : director la Direcţia pentru Sport a Judeţului Timiş;

octombrie 1998 – octombrie 2000 : preparator la Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie;

octombrie 2000 – decembrie 2001 : asistent universitar la Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie;

ianuarie 2002 – ianuarie 2004 : director Direcţia pentruTineret şi Sport a Judeţului Timiş;

ianuarie 2005 – martie 2008 : director general adjunct DELPACK INVEST SRL;

martie 2008 – iunie 2008 : director SC AHM SMARTEL SRL

iunie 2008 - prezent: Viceprimar al Municipiului Timişoara



ALTE ACTIVITĂŢI:

martie – iunie 2003 : participant la Şcoala Politică a Tinerilor Social Democraţi, organizată de Fundaţia Friedrich Ebert Timişoara;

februarie 2003 : participant la a V-a Conferinţă a Consiliilor de Tineret din Grecia-Salonic, 2003;

martie 1998 – august 1999 : preşedinte al Asociaţiei Social – Culturale Timisiensis XXI, Timişoara;

membru fondator al Forului Democrat Român Timiş;

Didactica internaţională – ediţia a XII – Internetul – modalitate de comunicare în cadrul programelor şi proiectelor europene

Membru Agenţia regională pentru stimularea şi integrarea tinerilor (ARSIT)



CĂRŢI ŞI PUBLICAŢII:

Introducere în informatica socială, Editura Universitatea de Vest 2000

Tehnoredactare computerizată, Editura Universitatea de Vest 2002

Integrala Lebesgue-Radon în raport cu o măsură complexă, Editura Ionescu 2002