Anul 2016 a fost nefast pentru PNL, dacă aruncăm o privire peste rezultatele de la locale şi parlamentare. Liberalii, inclusiv cei timişeni, încearcă acum să facă o limpezire doctrinară la nivel local şi naţional: ideea de libertate, accentuarea unor valori tradiţionale care atunci când au fost respectate au făcut să se treacă peste vitregiile vremi - familie, biserică şi să ia în seamă mai atent ce aşteaptă electoratul de la PNL.

Fostul preşedinte al PNL Timiş, Viorel Coifan, recunoaşte că sunt mai multe grupări în cadrul PNL - şi este firesc -, „de exemplu primarii consideră că au un rol important în PNL, alţii consideră că au un rol important pentru că au anumite valori, experienţă, etc şi fiecare încearcă să-şi promoveze un om în care au încredere”.

El consideră că a venit momentul aşezării la aceeaşi masă şi să se vadă, totuşi, ce aşteptări sunt de la un preşedinte interimar, de la comitetul interimar. „Noi aşteptăm de la preşedintele interimar să fie factor unificator, să nu reprezinte un anumit grup sau o majoritate. O condiţie a unui preşedinte interimar este ca el să nu utilizeze un anumit capital obţinut în situaţii de criză şi care să fie legitimate prin Adunarea Generală de alegeri din februarie-martie 2017”, spune Coifan.

A doua problemă, în opinia sa, este gestionarea acestei alegeri corect, explicând foarte clar ce aşteaptă electoratul de la PNL. „Trebuie să se înţeleagă foarte clar: PNL nu este un vehicul pentru satisfacerea ambiţiilor politice ale unora sau altora, ci PNL este un partid în care se regăsesc oamenii care împărtăşesc un anumit set de valori. Acest lucru trebuie să fie foarte clar”, susţine Viorel Coifan.

Pe de altă parte, menţionează el, trebuie să fie foarte clar că în momentul în care eşti consilier local sau judeţean, eşti acolo pentru a servi şi interesele cetăţeanului, nu eşti un mecanism de vot care acţionezi la o anumită comandă. „Noi, PNL, facem la CJT o opoziţie constructivă, ceea ce înseamnă că ceea ce am reproşat noi conducerii PSD se bazează pe o analiză corectă şi nu este doar dorinţa noastră de a bloca anumite iniţiative”, adaugă Coifan.

După mai bine de 16 ani, Viorel Coifan va publica un volum „care-i va incomoda pe mulţi”, în care vorbeşte despre experienţa pe care a mai trăit-o personal, în anul 2000.

„Vă spun din propria experienţă, când mi-am dat seama că am pierdut datorită cedării unor parteneri. În cartea pe care vreau să o scot, „Confesiuni incomode” arăt exact se s-a întâmplat în anul 2000, dar mi-am asumat eşecul negocierilor pentru preşedinţia CJT”, mai spune fostul lider al liberalilor timişeni şi al administraţiei judeţene.